טרגדיה בצפון: הרוגה ו-2 פצועים מירי חיזבאללה

חיזבאללה שיגר 38 רקטות מלבנון לעבר יישובי הצפון. במטח הכבד נקבע מותה של פצועה אנוש ועוד 2 אנשים נפצעו קל.

במקביל נורו טילים מאיראן לצפון הארץ, 2 אנשים נפצעו קל בצפת. ממד"א נמסר: בהמשך לירי לעבר הגליל העליון, צוותי מד"א טיפלו במקום ב-2 פצועים מרסיסי זכוכיות במצב קל, שלא נזקקו לפינוי לבית החולים.

ממד"א נמסר: "בהמשך לירי לעבר צפון הארץ, בגזרם דרום עמק החולה, צוותי מדווחים על אישה כבת 30 ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית קשה, וקובעים את מותה במקום. צוותי מד"א נוספים מעניקים במקום טיפול רפואי ל-2 נפגעים במצב קל עם פציעות מרסיסים".

מהמשטרה נמסר: "לפני זמן קצר התקבל דיווח אודות נפילת פריטי אמל״ח באזור אצבע הגליל. במקום מטופלים מספר נפגעים בהם אישה במצב אנוש ושני נפגעים נוספים במצב קל (עפ"י גורמי רפואה). כוחות המשטרה, בהם שוטרי המחוז הצפוני, לוחמי מג"ב וחבלני משטרת ישראל, פועלים במקום.

בתוך כך כביש 90 נסגר לתנועת כלי רכב לשם טיפול בזירה, ציבור הנהגים מתבקש להימנע מהגעה לאזור ולהישמע להנחיות שוטרי אגף התנועה שמכווינים את הנהגים".

במקביל, מתנהל מרדף אחר כטב"מ בצפון, הגיע בינתיים לנהריה.