בן גביר נגד רינת סבן: "חיטטה בטלפונים של עשרות אנשים"

ו' ניסן התשפ"ו
בן גביר צילום: יונתן זינדל/פלאש90

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, התייחס היום (שלישי) לקידומה של הקצינה רינת סבן למרות התנגדותו.

בדבריו הוא מסר: "הגשתי אמש ערעור על החלטת השופט גדעוני להפוך להיות השר לביטחון לאומי, להתחיל לחתום על מינויים של קציני משטרה. נדמה שבחלקים ממערכת המשפט פשוט אין גבול לטרלול ולהזייה. אני אומר דבר מאוד פשוט, אני לא אעשה שקר בנפשי.

אני לא מוכן לקדם קצינה שהיא לא ראויה, קצינה שחיטטה בטלפונים של עשרות אנשים, שפגעה בזכויות יסוד, שפעלה בניגוד לחוק. השר הוא לא חותמת גומי".

נזכיר כי מוקדם יותר היום, קיבלה קצינת המשטרה רינת סבן דרגת סגן ניצב. המפכ"ל, רב ניצב דני לוי, לא הגיע לטקס - כשהתירוץ הרשמי הוא "סיור בזירות נפילה".

איתמר בן גביר רינת סבן משפט נתניהו

