רגע לפני הפעלה: חיל האוויר השמיד משגר טילים בלב איראן | צפו

מבצע "שאגת הארי": בצה"ל פרסמו כעת (שלישי) תיעוד מתוך מטס תקיפה רחב במערב איראן, במהלכו חיל האוויר תקף והשמיד באופן מדויק משגר טילים בליסטיים טעון ומוכן לשיגור לעבר שטח מדינת ישראל. בכך, התקיפה הוציאה אותו מכלל שימוש וסיכלה את הירי לעבר הארץ.

בנוסף, חיל האוויר תקף אתמול אתרי אחסון ושיגור טילים בליסטיים מוכנים לשיגור לעבר מדינת ישראל, ובהם עשרות חיילים ממערך הטילים הבליסטיים.

מדובר צה"ל נמסר כי "חיל האוויר ממשיך להעמיק את הפגיעה במערך הטילים הבליסטיים על מנת לצמצם את היקפי הירי לעבר מדינת ישראל".