סערת חוק הבוררות: הדיין הבכיר במסר מרגיע לציבור

אב"ד לממונות בבית אל, הרב אריאל בראלי, מסביר בשיחה מיוחדת לסרוגים למה הסערה סביב החוק מוגזמת: "מי שרצה לדון בדין תורה עשה זאת גם לפני החוק"

אישור החוק המשיב לבתי הדין הרבניים את הסמכות לדון בענייני ממונות כבוררים עורר סערה פוליטית ותקשורתית רחבה, אך עבור מי שעוסק בתחום עשרות שנים, מדובר בלא יותר מתיקון טכני ומוסרי מתבקש.

הרב אריאל בראלי אב"ד לממונות בבית אל ובעל ניסיון של למעלה מ-20 שנה בבתי דין לממונות, מסביר בשיחה ל'סרוגים' מדוע החוק שחוקקה הכנסת בא לתקן עוול היסטורי כלפי הדיינים וכלפי הציבור המבקש לדון על פי ההלכה.

הפרדוקס: לכולם מותר, רק לדיינים אסור

לדברי הרב בראלי, נקודת המוצא היא היסטורית. עד שנת 2006, בתי הדין הרבניים הרשמיים של המדינה דנו בדיני ממונות כהמשך ישיר למצב שהיה קיים עוד לפני קום המדינה, מצב ששומר בסטטוס קוו של בן-גוריון. "החוק שעבר במליאה הוא לא מהפכני כלל", מסביר הרב, "זה לא חידוש, זה פשוט מה שהיה תמיד".

השינוי הדרמטי חל בפסיקת בג"ץ בפרשת "סימה אמיר", אותה הוביל השופט אהרון ברק. בפסיקה זו נקבע כי בתי הדין הממלכתיים אינם מוסמכים לדון בדיני ממונות. "כאן נוצר הפרדוקס", אומר הרב בראלי, "חוק הבוררות מאפשר לכל שני צדדים למנות אדם שלישי שיכריע ביניהם – זה יכול להיות עורך דין, איש עסקים או סתם אדם מהרחוב. המצב שנוצר הוא שרק דיינים רשמיים של המדינה לא יכלו לשמש כבוררים. זה היה העוול המרכזי".

"בפועל – כמעט כלום לא השתנה"

למרות הציורים המפחידים של "מדינת הלכה", הרב בראלי מדגיש כי עבור האזרח הממוצע, המציאות כמעט ולא תשתנה. ב-20 השנים האחרונות פעלו בתי דין פרטיים לממונות – ביניהם בית הדין שהרב עצמו הקים בשדרות ולאחר מכן בבית אל – שעבדו בדיוק על פי אותם עקרונות: הסכמה מלאה של שני הצדדים, חתימה על שטר בוררות ואכיפה דרך אישור שופט בבית משפט.

"זה בדיוק אותו הדבר", הוא מרגיע, "מי שרצה לדון בדין תורה עשה את זה גם לפני החוק, ומי שלא רצה לא הוכרח. גם עכשיו אף אחד לא יוכרח. הפחד מכפייה אינו נשען על שום דבר שקורה בפועל".

הבשורה: הכרה ממלכתית בדין תורה

אז אם דבר לא השתנה בפרקטיקה, מהי חשיבות החוק? לדברי הרב בראלי, העיקר הוא העיקרון הממלכתי: "המדינה אומרת עכשיו בקול שגם דין תורה הוא אפשרות לגיטימית לאזרח ישראלי. עבור הציונות הדתית זו לא נקודה טכנית אלא השקפת עולם. אנחנו דוגלים בממלכתיות, ולכל אזרח מגיעה ההכרה של המדינה בערכיו".

הרב בראלי חותם במסר מרגיע לציבור הרחב: "שני הצדדים חייבים להסכים על הבוררות מרצונם החופשי. אם צד אחד לא רוצה – הולכים לבית המשפט. אנחנו מדינה חופשית, והחוק הזה רק מחזק את החופש של האזרח לבחור את הדרך שבה ייושבו הסכסוכים שלו".