מבוכה לטראמפ: איראן סוחטת מיליונים תמורת מעבר במיצרי הורמוז

לאחר שאמש הודיע במפתיע הנשיא טראמפ על מגעים ראשוניים בין איראן וארה"ב להסכם, והקפאה של תקיפות מאסיביות להשמדת תשתיות האנרגיה במדינה, מדווחים בעולם כי מאז שעות הבוקר נרשמה עליה משמעותית בתנועה במיצרי הורמוז הקריטיים, אך ככל הנראה לא בעקבות הרגיעה האפשרית בין הצדדים.

גורמים במפרץ הפרסי ותיעודים מצביעים על התגברות משמעותית בתנועת מכליות הנפט דרך המיצרים, אך זו ככל הנראה לא התפתחות משמחת. טילים עדיין מתעופפים בין צד אחד של המפרץ אל השני, כאשר רק הבוקר שיגרה איראן עשרות מתקפות לשטח סעודיה ומדינות אחרות.

על פי מספר דיווחים, משמרות המהפכה האיראניים התחילו לאפשר לספינות לשוט בביטחה, לאחר ששולמו להם תשלומי כופר מחברות הספנות, בתמורה למעבר בטוח במיצרי הורמוז. ונראה כי כמות לא מבוטלת של חברות החליטה לקבל את ההצעה האיראנית. על פי אותם דיווחים, איראן דורשת לא פחות משני מיליון דולר לכל מכלית נפט שתעבור ללא פגע וחברות רבות רואות בכך אפשרות עדיפה על שבועות של המתנה בנמל או הסיכון הגובר לפגיעה בספינותיהם.