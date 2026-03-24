ספירת הפרפרים הגדולה של ישראל: יוצאים לטבע בקרבת הבית

"ספירת הפרפרים הגדולה" בישראל היא מיזם המתקיים זו השנה השביעית בתאריכים 29.3 - 18.4. הספירה הינה יוזמה של מדע-אזרחי, המובלת על ידי אגודת חובבי הפרפרים בשיתוף עם מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, רמת הנדיב, החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים. הספירה מתקיימת מדי שנה בתקופת האביב – תקופת שיא בפעילות השנתית של הפרפרים.

השנה, בשל המצב הביטחוני, תתקיים הספירה בקרבת הבית ובסמוך למרחבים מוגנים, ובהתאם להנחיות פיקוד העורף. לצד זאת, מביעים מארגני היוזמה תקווה כי בהמשך התקופה ניתן יהיה לשוב ולצאת גם לאזורים פתוחים ומרוחקים יותר, ולספור את הפרפרים בבטחה.

על מנת להשתתף, נדרש לעמוד במקום אחד במשך 15 דקות, לזהות ולספור כמה פרפרים ולדווח בטופס מקוון: לחצו כאן לדיווח על ספירת הפרפרים

כלי מחקרי לשמירה על הטבע

מעבר לחוויה האישית ולחיבור לטבע, נתוני הספירה מהווים כלי מחקרי חשוב. המידע הנאסף מאפשר לחוקרים לעקוב אחר מגמות באוכלוסיות הפרפרים בישראל וללמוד על מצב המערכות האקולוגיות הרחבות יותר.

בשש השנים האחרונות, מאז שהחלה הספירה בישראל בשנת 2019, נאספו נתונים רבים המאפשרים לזהות שינויים ומגמות לאורך זמן. השנה מקווים החוקרים להעמיק את ההבנה בנושאים מרכזיים, בהם השפעת כמויות הגשמים החריגות באזורים שונים על שפע הפרפרים, הופעתם של מינים טרופיים בעקבות תנאי מזג אוויר ייחודיים – כשם שהגיעה לאזורינו הנימפית הכחולה – וכן סימנים לשיקום אוכלוסיות הפרפרים באזורים שנפגעו משריפות בקווי העימות.

תורמים למחקר מהבית

ספירת הפרפרים הגדולה הינה מיזם מדע אזרחי שהמשתתפים בו תורמים לאיסוף תצפיות המסייעות למחקר מדעי שנועד להבין את אוכלוסיית הפרפרים. במרכז הישראלי למדע אזרחי במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, ירוכזו הנתונים מהשנה ומשנים קודמות למאגר המידע של המרכז, אשר יסייע בזיהוי מגמות ושינויים לאורך השנים.

הנתונים משמשים את החוקרים ומסייעים בהבנת השינויים והמגמות באוכלוסיות הפרפרים בישראל, ובמעקב אחר תופעות כמו נדידה של פרפרים או הגעת פרפרים טרופיים לישראל. המידע מאפשר גם תכנון דרכים להגנה על הפרפרים מהכחדה, ויתרום להבנת השפעתם של שינויי האקלים על חיות הבר ומצב הטבע בארץ.