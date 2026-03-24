פרי האבוקדו ממטעו של עופר מושקוביץ ז"ל הגיע לבית הנשיא

נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל הגיעו לביקור רשמי בצפון הארץ. במהלך ביקורם במועצה האזורית הגליל העליון, העניק להם ראש המועצה, אסף לנגלבן, שי בעל ערך סמלי ומרגש: פרי אבוקדו שגדל במטע של עופר מושקוביץ ("פושקו") ז"ל.

"פושקו היה גלילי אמיתי"

נשיא המדינה התייחס בדבריו לדמותו המיוחדת של מושקוביץ ז"ל, שהיה מעמודי התווך של החקלאות באזור. הנשיא אמר כי פושקו היה גלילי אמיתי, דמות שהעריצו בגליל, וכי אנשי הגליל בקו העימות רואים את האויב כל הזמן אך ממשיכים ובונים.

"פושקו היה גם כזה, גם עשה ונטע. העצים שנטע יניבו פרי הרבה אחרי לכתו," ספד לו הנשיא. "פושקו נהרג בנסיבות טרגיות ואני מבקש להעביר את תנחומי למשפחתו ולקיבוץ משגב עם, שחוטף הרבה מאוד שנים, ציין 80 שנים לעלייתו על הקרקע, ושומר לנו על הגבולות.

צילום: דוברות בית הנשיא

בסיום דבריו, הביע הנשיא תקווה לעתיד האזור ברוח חלומו של המנוח. "אנו מקווים שהמערכה תסתיים ושגם החלום של פושקו לראות שקט בגבול הצפון יתממש", אמר הנשיא ואיחל ימים שקטים לכל משתתפי המפגש, בהם אנשי המועצה, אנשי פיקוד העורף, חניכי מכינות קדם-צבאיות ותושבי האזור.

יבול מובחר עם ארומה אגוזית

במועצה האזורית ציינו כי יבול האבוקדו של פושקו נחשב לאחד המובחרים ביותר בגליל. פושקו היה חקלאי מצטיין שיחסר לכולם, והזן הספציפי שהוענק לנשיא ורעייתו הוא זן ה-TX – הזן המזוהה ביותר עם פושקו ז"ל. מדובר באחד מהזנים ה"משחירים" שנחשבים לפופולאריים מאוד באירופה ומתאפיינים בארומה אגוזית ייחודית.