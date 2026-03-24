מעודדת מרד? רינת סבן בתגובה ראשונה לסערה

רינת סבן שקודמה היום על אף התנגדותו של השר בן גביר לדרגת סנ"צ - בתגובה ראשונה לסערה

למרות החלטת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כי אין לקדם את הקצינה רינת סבן, הבוקר (שלישי) היא קודמה לדרגת סנ"צ, המפכ"ל נעדר מהאירוע.

לאחר המינוי, מסרה סבן: "אני אתעסק רק בטוב היום, תודה למשפחה המדהימה שלי, בלעדיכם לא הייתי שורדת אפילו רגע. המסע שלי עוד לא נגמר, אבל כשיש משהו שחשוב להילחם עליו אז אני אמשיך להילחם עליו".

בטקס נכחה גם רותי האוסליך, קצינת משטרה נוספת שעטרה נגד השר בן גביר בעניין דומה. קידומה של האוסליך, המשמשת כרמ"ד חקירות, אושר כבר ביולי 2025 על ידי מפכ"ל המשטרה וצמרת הארגון, אך השר החליט לעכב את המהלך.

סבן פנתה אל רותי ואמרה לה: "בעזרת ה' נחגוג בטקס שלך".