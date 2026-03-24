דיווח בארה"ב: אם זה יקרה סעודיה תיכנס למלחמה נגד איראן

על פי דיווחי התקשורת האמריקאית, הבית הלבן הפעיל לחץ רב על סעודיה להשתתף בתקיפות באיראן לאחרונה, וסעודיה סימנה קו אדום שבמידה ויחצה, היא אכן תיכנס למלחמה בעצמה

על פי דיווח של רשת החדשות בלומברג בארצות הברית, מאחורי הקלעים סעודיה וארה"ב קיימו דיונים ארוכים בנוגע לאפשרות שהממלכה הסעודית תשתתף באופן ישיר בלחימה באיראן.

הסעודים, שעד עכשיו, משאירים את הצבא שלהם הרחק מחזית הפעילות ומבצעים יירוטים בלבד כחלק ממערך שיתוף הגנה אזורי, הודיעו לאחרונה לארצות הברית כי במידה ואיראן תעבור לתקיפה ישירה של תשתיות לאומיות-אזרחיות, סעודיה אכן תיכנס למלחמה.

על פי הסעודים, במידה ואיראן תפעל כנגד תחנות החשמל המדינה או מתקני התפלת המים של סעודיה אל חופי המפרץ הפרסי, סעודיה לא תהסס, ותהפוך לשותף פעיל בלחימה נגד המשטר.