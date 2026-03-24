פאניקה בציר השיעי: איראן לוחצת למנוע את גירוש השגריר מלבנון

האיראנים נרעשים בעקבות ההחלטה לגרש את השגריר מלבנון ופנו לחיזבאללה וגורמים שיעים נוספים בניסיון למנוע את המהלך

על פי הפרסומים בתקשורת הלבנונית ודיווחים של מקורבי חיזבאללה, איראן הופתעה על ידי ההחלטה הלבנונית להכריז על גירוש השגריר האיראני מהמדינה, ופועלת כעת ביתר שאת בניסיון למנוע את המבוכה המדינית הקשה.

מוקדם יותר, הודיע משרד החוץ של לבנון על החלטה רשמית מטעם הממשלה, בה הוכרז כי השגריר האיראני במדינה הוכר כ'פרסונה נון-גרטה', מושג דיפלומטי המכריז על אישיות לא רצויה במדינה. הלבנונים הודיעו לשגריר האיראני כי עליו לעזוב את המדינה עד יום ראשון, או שיגרוש לאלתר.

כעת, על פי התקשורת הלבנונית ומקורבי חיזבאללה, איראן פנתה לגורמים שיעיים מרכזיים בתנועת אמל ובחיזבאללה, בדרישה להפעיל לחץ ככל הניתן על ממשלת לבנון להפוך את ההחלטה.

על פי הידיעות, השגריר האיראני בעצמו שוחח עם לפחות שניים ממנהיגי הקבוצות, לאחר שיחות קדחתניות עם טהראן לאחר ההכרזה הלבנונית.