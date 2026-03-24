אופס: הפדיחה שבנט לא רוצה שתראו

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, התנגד הבוקר בחריפות למהלך של הממשלה - אלא שחיטוט בארכיון חושף את מה שהוא לא רוצה שתראו

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, התנגד היום (שלישי) לחוק בתי הדין הרבניים שעבר הלילה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, והבטיח לבטל אותו.

אלא שחיטוט בעבר מציג שמפלגת ׳הבית היהודי׳ בתקופת בנט, תמכה וקידמה את הצעת החוק הזו. בנוסף, שרת המשפטים דאז איילת שקד הצביעה בוועדת שרים לחקיקה בעד קידום הצעת החוק הזו.

את הפרטים הביא כתב המשפט אבישי גרינצייג שהוסיף: ״בנט יודע את זה ועושה פה סיבוב רציני״. נזכיר כי בתגובה לחוק שעבר מסר היום בנט: ‏״ברגע שתקום הממשלה בראשותי אבטל את חוק החרפה של בתי הדין הרבניים.

‏לא תהיה פה "מדינה בתוך מדינה"! ‏בזמן שהייתם במקלטים הממשלה העבירה הלילה חוק שגם קורע את העם בשעת מלחמה, וגם פוגע אנושות בזכויות הפרט. ממשלת נתניהו והחרדים העבירה עוד כוח לבתי הדין הרבניים".

עוד הוסיף בנט: "‏זה אומר שדה-פקטו הם יוכלו לשלוט בחייהם של יותר ויותר אזרחים שיהיו תלויים בהם (למשל, אזרחים חרדים או חלשים שבמקרים רבים נטולי בחירה באמת).

‏בקרוב נבטל את כל החוקים הקיצוניים האלה ונחזק את ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית ומאוחדת״.