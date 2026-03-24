על הראש של בן גביר: רינת סבן קיבלה דרגת סנ״צ

לאחר חודשים ארוכים של דיונים והתעקשות ממשוכת של השר איתמר בן גביר, הקצינה במשטרת ישראל רינת סבן הועלת לדרגת סנ"צ על פי פסיקת בית המשפט

לאחר מסע משפטי של חודשים ארוכים, והתנגשות ארוכת טווח בין השר לבין הקצינה, הועלתה רשמית הקצינה רינת סבן אל דרגת סגן ניצב במשטרת ישראל.

מוקדם יותר היום הגיש השר בן גביר ערעור על ההחלטה אל בית המשפט העליון, אך בשל שעת ההגשה המאוחרת ביחס לביצוע ההחלטה ומבנה העתירה, היא לא התקבלה לפני הדד-ליין האחרון ועל כן לא נקבע דיון נוסף בהחלטה, והיא יצאה לפועל על פי ומכוח החלטת בית המשפט המחוזי בעניין.