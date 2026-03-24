נזק מרסיסים בקריית גת במטח האחרון; אין נפגעים

בעקבות גל האזעקות הנרחב שהופעל לפני זמן קצר באזור ירושלים, לכיש והדרום התקבלו דיווחים על נפילות רסיסים באזור קריית גת. על פי מידע ראשוני מהשטח, נזק קל נגרם למבנה ולרכב שחנה בקרבת מקום. בשלב זה לא ידוע על נפגעים בנפש כתוצאה מהנפילה.

כוחות הביטחון וחבלני המשטרה פועלים כעת בזירה כדי לסרוק את האזור ולוודא שלא נשקפת סכנה נוספת מהרסיסים. בפיקוד העורף שבים ומדגישים כי יש להישאר במרחבים המוגנים 10 דקות מרגע הישמע האזעקה, ולהימנע מהתקרבות לרסיסי יירוט או לנפלים בשל החשש משרידי חומר נפץ.

האירוע בקריית גת מגיע לאחר מטח נרחב לעבר עשרות יישובים ביהודה, לכיש, ירושלים ועד אילת. בצה"ל בודקים כעת את פרטי הירי ואת היקף היירוטים שבוצעו במרחבים השונים.