מתקפלים? קטאר קוראת לארה"ב "לסיים את המלחמה"

על רקע דבריו של הנשיא טראמפ, והניסיון ליצירת מגעים להפסקת אש בין איראן וארה"ב, משרד החוץ הקטארי קיים הצהרה מיוחדת לתקשורת, במהלכה הציג דובר המשרד את העמדה הקטארית בקשר להתרחשויות.

דובר משרד החוץ הקטארי, הביעה את "עמדתה הנחרצת של קטאר" לדבריו, והסביר כי: "יש לסיים את המלחמה באמצעים דיפלומטיים בהקדם האפשרי, כל יום נגרם יותר נזק לאזור".

בנוסף, הסיר הדובר את האפשרות של 'ניצחון מוחלט' על איראן מהשולחן והודיע בתקיפות: "השמדה של איראן באופן מוחלט היא לא אפשרית ולא רצויה, בסופו של דבר נאלץ לחיות בשכנות אחת לצד השניה".

עד כה, הקאטרים שמרו על שתיקה בכל הקשור למשך המלחמה, אך נראה כי עם האיתותים האמריקאים על נסיגה אפשרית, גם הקטארים מקבלים ברכיים קרות ומתחילים לשאוף לצמצם נזקים.