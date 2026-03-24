צפו: לוחמי ימ"מ עוצרים מחבלים באום אל פאחם

תיעוד ממצלמת הקסדה: לוחמי הימ״מ עוצרים שני תושבי אום אל פאחם מחוליה שהתאמנה לביצוע פיגועים באמצעות נשק

מעצר חוליית המחבלים באום אל פאחם. המשטרה מפרסמת תיעוד ממצלמת הקסדה של לוחמי הימ"מ שביצעו את המעצר.

לוחמי הימ"מ עוצרים את המחבלים (דוברות המשטרה)

השב"כ והמשטרה עצרו בשבוע שעבר באמצעות לוחמי הימ״מ חשודים בעיר אום אל-פחם ופשטו על שני מתחמים השייכים להם. במהלך הפשיטה נעצרו שני חשודים נוספים מתוך חברי החולייה.

בתיעוד ניתן לראות את לוחמי הימ״מ מגיעים למבנה בו שהו החשודים, מאתרים את החשודים ועוצרים אותם. בחיפוש שבוצע במתחמים נתפסו אמצעי לחימה ואמצעים נוספים.

בחקירתם בשב״כ ובמשטרה עלה כי התאמנו באמצעות נשק לא חוקי על מנת לבצע פיגועים בישראל.

עוד עלה בחקירה כי לצורך קידום תכניתם, רכשו נשק בלתי חוקי, איירסופט, וביצעו בו אימוני ירי. בהמשך החקירה נתפסו כלי נשק נוספים: שני אקדחים, נשק אוטומטי מסוג "קרלו", נשק ארוך מסוג M-16, מחסניות ותחמושת.

בתום מיצוי כלל פעולות החקירה, הצליחו המשטרה והשב"כ לגבש תשתית ראייתית נגד החשודים. בתוך כך, הוגשה הצהרת תובע על ידי פרקליטות מחוז חיפה, ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש כתב אישום בצירוף בקשה למעצרם עד תום ההליכים.