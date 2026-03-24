"תנו לנו פרס ישראל": הגרסה המפתיעה של החשודים בריגול לאיראן

בעוד בכתב האישום נגד שני האחים בגין מגע עם סוכן איראני, אך קו ההגנה שנחשף כעת מעניק פרשנות שונה לחלוטין למניעיהם. בעוד מיוחס להם עבירות ביטחוניות חמורות, הנאשמים טוענים כי מאחורי העברת המידע עמדה מטרה הפוכה מזו שמתארת הפרקליטות

עו"ד אריאל עטרי, סנגורם של שני האחים בשנות ה-20 לחייהם הנאשמים בעבירות ביטחוניות חמורות, הגיב היום (שלישי) בחריפות לכתב האישום וטען כי מדובר ב"עוקץ" מתוחכם נגד המשטר האיראני ולא בבגידה.

לדברי עו"ד עטרי, חומר החקירה מעיד כי השניים פעלו ממניעים ציוניים. "כתב האישום מקומם", מסר הסנגור. "מדובר בשני אחים ציוניים ופטריוטים שביקשו 'לעקוץ' את האיראנים. המוח היהודי ממציא לנו פטנטים, וכבנים נאמנים לאומת הסטארט-אפ הם מכרו לאיראנים מידע שהמציאו באמצעות Chat GPT, ובתמורה הוציאו מהם כסף".

"הצליחו להטעות את האויב"

לפי קו ההגנה, הפעולות שביצעו הנאשמים – כולל ההתחזות לחיילי מודיעין – לא נועדו לסייע לאיראן, אלא להפך: "כוונת האחים הייתה לפגוע באויב האיראני ולהטעות אותו, והם הצליחו בכך", טוען עטרי.

הסנגור תקף את החלטת הפרקליטות להגיש כתב אישום בגין מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב: "במקום להגיש את כתב האישום בתיק המיותר הזה – המדינה צריכה להעניק להם פרס ישראל על תרומה לביטחון המדינה".

כזכור, על פי כתב האישום, השניים קיימו קשר בטלגרם עם סוכן איראני משנת 2025, העבירו לו תכנים שנחזו לביטחוניים וקיבלו תשלומים במטבעות דיגיטליים. בעוד הפרקליטות טוענת לפגיעה בביטחון המדינה, ההגנה מתעקשת שמדובר במניפולציה כלכלית ומודיעינית שביצעו האזרחים נגד המפעיל האיראני.