60 שנה של פלא: חוגגים יום הולדת לטלוויזיה שגידלה אותנו

בדיוק לפני 60 שנה עלו לראשונה שידורי הטלוויזיה החינוכית לאוויר, ומאז ועד היום – דרך הלוח, הגיר והמסך – היא נשארה המקום הכי בטוח, חכם ואהוב בבית הישראלי

הכל התחיל בצהרי יום אחד ב-1966. ישראל של אז עוד לא ידעה מה זה "פריים טיים", אבל ב-32 בתי ספר נבחרים נרשמה היסטוריה: הטלוויזיה הלימודית החלה לשדר. מה שהתחיל ככלי עזר למורים למתמטיקה ואנגלית, הפך מהר מאוד ללב הפועם של התרבות הישראלית. שנתיים לפני שקם הערוץ הראשון, החינוכית כבר הייתה שם כדי להראות לנו שיש עולם שלם מעבר למסך.

כך נראה השידור הראשון בשפה האנגלית.

הפסיפס של הילדות

לא משנה באיזה עשור נולדתם, לחינוכית יש מקום שמור בזיכרון שלכם. היא בנתה לנו עולם עשיר בדמויות שהפכו לבני משפחה:

הקלאסיקות: "פרפר נחמד" שלימדה אותנו על חברות, "בלי סודות" שהפכה את הקריאה למשחק, ו"היה היה" שלקחה אותנו למסע בזמן.

השיא של שנות ה-90: "החדר של חני". חני נחמיאס, עם החיוך הנצחי וערימות המכתבים והציורים, הפכה את שעות אחר הצהריים לרגע הכי אינטימי ביום. היא הייתה הגשר שלנו לסדרות כמו "ארתור", "המומינים" ו"אוטובוס הקסמים".

ההומור והחופש: "זהו זה!" שהצחיקה אותנו גם בימים קשים, ו"קרובים קרובים" שהראתה לנו שהשכנים שלנו (ואנחנו) בעצם די משוגעים.

בין עבר לעתיד

גם כשהטכנולוגיה השתנתה והצבעים הפכו לחדים יותר, המהות של החינוכית נותרה זהה: טלוויזיה שרואה בילדים בני אדם קטנים עם סקרנות גדולה. למרות המעבר ל"כאן חינוכית", הרוח המקורית של התחנה מרמת אביב ממשיכה לנשב – בערכים, באיכות ובתחושת השייכות שרק מוסד כזה יכול לייצר.