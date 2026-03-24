כ"ץ: דרום לבנון נותקה - כל הגשרים על הליטני פוצצו

שר הביטחון ישראל כ"ץ חשף בהערכת מצב כי צה"ל פוצץ את כל המעברים על הליטני וכי דרום לבנון נותקה. "מאות אלפי תושבי דרום לבנון שהתפנו צפונה לא יחזרו דרומית לנהר הליטני עד להבטחת הביטחון לתושבי הצפון"

כ"ץ בהערכת מצב (אלעד מלכה, דוברות משרד הביטחון)

בהערכת מצב שקיים הבוקר כ"ץ בבור בקריה נכחו: הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, ראש אמ"ן, אלוף שלומי בינדר, ראש אמ"ץ אלוף איציק כהן, מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, ראש אג"ת, אלוף הדי זילברמן, מזכ"צ שהב"ט תא"ל גיא מרקיזנו, רח"ט מבצעים תא"ל ישראל שומר ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר בהודעה מצולמת: ממשלת לבנון התחייבה לפרק את החיזבאללה מנשקו בדרום לבנון ובכל רחבי לבנון ולא עשתה כלום.

תקיפת גשר א-דלפה בליטני

צה"ל מתמרן לתוך שטח לבנון לתפיסת קו הגנה קדמי, מחסל מחבלי חיזבאללה והורס את תשתיות הטרור שהוקמו שם, ואת הבתים בכפרי המגע הלבנונים סמוכי הגבול, המשמשים כמוצבי טרור לכל דבר, וזאת בהתאם למודל רפיח ובית חאנון בעזה - כדי לייצר מרחב הגנה ולהרחיק את האיום מעל היישובים.

ביקרתי אתמול בצפון ושוחחתי עם המח"טים המתמרנים בלבנון ונפעמתי מעוז רוחם ומהנחישות שלהם.

כל 5 הגשרים מעל הליטני ששימשו את החיזבאללה למעבר מחבלים ונשק פוצצו, וצה"ל ישלוט בשאר הגשרים ובמרחב הביטחוני עד לליטני.

העיקרון הוא ברור: יש טרור וטילים אין בתים ואין תושבים - וצה"ל נמצא בפנים. לא נאפשר חזרה למצב של ה-7 באוקטובר. הבטחנו להביא ביטחון לתושבי הצפון וכך בדיוק נעשה".

המעבר שהותקף בליטני