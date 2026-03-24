ישלם מיליונים מכיסו: מצית כנסיית הלחם והדגים יפצה את המדינה

בית משפט השלום בבאר שבע קיבל את תביעת המדינה וחייב את ינון אליה ראובני, שהצית את הכנסייה ב-2015, להשיב לקופה הציבורית כ-2.5 מיליון ש"ח

דרמה משפטית וכלכלית: בית משפט השלום בבאר שבע קיבל היום (שלישי) את תביעת רשות המיסים וחייב את ינון אליה ראובני, שהורשע בהצתת כנסיית הלחם והדגים, לשלם למדינה סכום עתק של כ-2.5 מיליון ש"ח. מדובר בהחלטה תקדימית המממשת את חובת המדינה לגבות מהמזיק את הפיצויים ששילמה לקורבנות העבירה.

כזכור, ביוני 2015 הצית ראובני את כנסיית הלחם והדגים שלחוף הכנרת. הוא הורשע בשנת 2017 בעבירות של הצתה בנסיבות מחמירות והשחתת מקרקעין ממניע של עוינות כלפי ציבור, ונדון ל-5.5 שנות מאסר בפועל (לאחר החמרת העונש בערעור).

המדינה שילמה – ועכשיו היא דורשת את הכסף בחזרה

במהלך השנים 2016–2017, פיצתה המדינה את הכנסייה בסכום של כ-2.5 מיליון ש"ח מכוח חוק מס רכוש, המיועד לנזקים שנגרמו מפעולות איבה. היועץ המשפטי לממשלה דאז קבע כי ההצתה היא מעשה אלימות על רקע דתי-אידיאולוגי המכוון נגד המיעוט הנוצרי, ולכן המדינה נשאה בנטל השיקום.

בעקבות התשלום, הגישה פרקליטות מחוז דרום (אזרחי) תביעת השבה נגד ראובני. המדינה טענה כי היא זכאית לקבל חזרה מהמצית את הכספים ששולמו לכנסייה מהקופה הציבורית. מנגד, ראובני טען כי לא היה מדובר ב"נזק מלחמה" וכי המדינה לא הייתה צריכה לפצות את הכנסייה מלכתחילה.

"אידיאולוגיה קיצונית של שנאת הנצרות"

סגן נשיא בית משפט השלום, השופט יניב בוקר, דחה את טענותיו של ראובני וקיבל את עמדת המדינה במלואה. בפסק הדין נקבע כי המעשה בוצע מתוך אידיאולוגיה קיצונית של שנאת הנצרות, העונה להגדרה של פגיעה על רקע לאומני-דתי.

נקודות מרכזיות מפסק הדין:

הגנה על הקופה הציבורית: המדינה מחויבת לפעול להשבת כספים ששולמו בגין מעשי פשיעה מכוונים.

אחריות אישית: אדם שגורם נזק במזיד ובכוונה תחילה על רקע אידיאולוגי, לא יכול לצפות שהציבור יישא בעלויות מעשיו.

דחיית טענת אכיפה בררנית: השופט קבע כי המדינה פועלת באופן עקבי להגשת תביעות השבה במקרים דומים.

בנוסף לסכום הפיצוי המקורי בסך כ-2.5 מיליון ש"ח, הטיל בית המשפט על ראובני הוצאות כבדות נוספות: 70,000 ש"ח שכר טרחת עו"ד ו-5,000 ש"ח הוצאות משפט.

הפרקליטות מסרה עם קבלת פסק הדין: "בתקופה זו, שבה המדינה מתמודדת עם איומים ביטחוניים, כל קשר עם גורמי אויב או פגיעה על רקע אידיאולוגי יטופלו בחומרה, תוך מיצוי הדין הפלילי והאזרחי כאחד".