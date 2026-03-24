אודיה לא עוצרת: סינגל חדש ומחזק במלחמה – "שיר לממ"ד"

בין כנות חשופה לסאונד עדכני: אודיה נוגעת בלב הלאומי עם 'שיר לממ"ד' ומסמנת את תחילתו של פרק אמנותי חדש בקריירה

אחרי שכבשה כל פסגה אפשרית וזכתה בתואר זמרת השנה, אודיה משחררת הבוקר סינגל חדש ומסקרן בשם "שיר לממ"ד".

השיר החדש, שנועד להרים את המורל הלאומי, מציג את השילוב המנצח שמאפיין את אודיה: כנות רגשית עמוקה לצד סאונד עדכני וממכר. הוא נכתב והולחן על ידי אודיה, אבי אוחיון ומתן דרור.

בשיר אודיה מזכירה אמנים גדולים כמו ששון שאולוב ונסרין, עומר אדם וחנן בן ארי. היא גם צוחקת על עצמה בשורה - "אודיה עדיין ממלמלת עם דיקציה של עולה חדש".

במקביל ליציאת הסינגל, אודיה ממשיכה לעבוד במרץ על אלבומה החדש שצפוי לצאת בקרוב. לפי "שיר לממ"ד", נראה שיש למה לחכות.