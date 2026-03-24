תיעוד: פיצוץ מתחם אמצעי לחימה של חיזבאללה

צה"ל איתר פיר והשמיד מתחם בו נמצאו אמצעי לחימה של ארגון חיזבאללה.
כוחות חטיבת 'ההרים' (810) בפיקוד אוגדה 210, פועלים במרחב הר דב הלבנוני כחלק ממאמץ ההגנה על תושבי הצפון וישראל. במסגרת פעילות מבצעית התבצעה פשיטה, בה איתרו הכוחות פיר ששימש את ארגון הטרור חיזבאללה. בפעילות נוספת השמידו הכוחות מתחם אמצעי לחימה של הארגון.
הפעילות כנגד ארגון הטרור נמשכת זאת לאחר שכוחות צה"ל השמידו הלילה (שני) מפקדות מהן פעל כח רדואן וכן מפקדה ששמשה את פעילי הארגון מתוך תחנת הרדיו נור.
מטעם דובר צה"ל נמסר: צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.
