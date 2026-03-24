אין גבול לבושה: הבכיר הישראלי לשעבר התראיין לטאקר קרלסון

אברהם בורג, מי שהיה יושב ראש הכנסת תחת ממשלת אהוד ברק, התראיין לשדרן האנטישמי טאקר קרלסון, ותקף את ישראל באופן חריף

שפל חדש? יושב ראש הכנסת לשעבר תחת אהוד ברק התראיין לשדרן הפודקאסט האנטישמי והקונספירטיבי, טאקר קרלסון, ותקף את מדינת ישראל בחריפות ואף הדהד סטריאוטיפים אנטישמיים בוטים.

קרלסון, השדרן השמרני בעבר שהפך בשנים האחרונות לשונא ישראל מובהק וסוחר בתפיסות אנטישמיות ותאוריות קונספירציה אנטי-יהודיות, ראיין את בורג לתוכניתו האינטרנטית, שהייתה בשנים האחרונות, מוקד עליה לרגל של אנטישמים ושונאי ישראל.

במהלך הראיון, בורג תקף את ישראל מאין ספור סיבות והדהד אמירות אנטישמיות רבות: בורג אמר בקשר לראש הממשלה נתניהו כי הוא "כייס את כיסיו של הנשיא טראמפ" ו-"שיחק בו כמו בובה על חוט" בקשר לפתיחת המלחמה עם איראן.



בורג הוסיף וטען בקשר למלחמה כי "היא נפתחה מהסיבה הנבזית ביותר" וכי ישראל "מפריזה את הסכנה האיראנית מחוץ לפרופורציות". מעבר לכל זה, השווה בורג אלמנטים בממשלה ישראל אל החמאס והסביר כי "המלחמה השתנתה בשביעי לאוקטובר, היא הפכה למלחמת דת בין קיצוניים בממשלת ישראל וקיצוניים בחמאס".

בנוסף, סיפק בורג שורה של אמריות שכבר הופכות לדלק בקהילה האנטישמית של קרלסון, כמו שבזמן תשובה למראיין על היחס של ישראלים לאמריקאים טען בורג כי ישראלים רואים באמריקאים "ילדותיים ונאיביים", באופן שכבר מפורש על ידם ומהודהד על ידם כזלזול וניצול של ארה"ב על ידי ישראלים.

בורג שימש כיושב ראש הכנסת תחת ממשלת אהוד ברק ואף כיהן כנשיא המדינה בפועל בפער בין כהונת עזר ויצמן לכהונת משה קצב, בעבר פנה בורג בדרישה להסרת רישומו כיהודי מתעודת הזהות, אשר לטענתו התקבלה.