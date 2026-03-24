צה"ל פוצץ מפקדה של חיזבאללה שפעלה בתחנת רדיו נור

במהלך הלילה פוצץ צה"ל בביירות את מבנה תחנת הרדיו של חיזבאללה - נור, בו פעלה מפקדה של הארגון. צפו

צה"ל תקף תחנת שידור של הפועלת בחסות ארגון הטרור חיזבאללה ומפקדות של יחידת 'כוח רדואן'. לאורך הלילה, צה"ל המשיך בתקיפות כנגד ארגון הטרור חיזבאללה בביירות ובמרחבים נוספים בלבנון.

בתקיפות שבוצעו בביירות, הושמדו מפקדות של ארגון הטרור, בהן מפקדה של יחידת 'כוח רדואן', ממנה פעלו מחבלי היחידה לקידום והוצאה לפועל של פעולות טרור כנגד כוחות טה"ל ויישובי ישראל. בנוסף, צה"ל תקף מפקדה של מטה המודיעין בחיזבאללה.

דובר צה"ל

במסגרת תקיפה נוספת שבוצעה בכפר א-טירי, הותקפה מפקדה של מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה שהוקמה בתוך תחנת שידור רדיו 'נור' וממנה פעלו מחבלי הארגון.

לדברי דובר צה"ל, ארגון הטרור חיזבאללה פועל באופן שיטתי מתוך תשתיות אזרחיות במדינת לבנון, מהם מקדם פעילות טרור שפוגעת באזרחי מדינת ישראל ומסכנת את אזרחי מדינת לבנון. "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".