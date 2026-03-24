פיצוץ בשידור חי: "נתפסת עם המכנסיים למטה; שקרן"

חילופי דברים קשים בתכנית הבוקר של 103FM סביב הדיווחים על מתיחות בין לשכת רה"מ לראש המוסד דדי ברנע

המתח הביטחוני והמדיני זלג הבוקר (ג') לאולפן רדיו 103FM, כאשר המגישים ינון מגל ובן כספית התעמתו בחריפות סביב שאלת היחסים בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין ראש המוסד דדי ברנע ומנכ"ל משרד הביטחון אייל זמיר.

העימות החל כאשר כספית טען כי קיים מתח משמעותי בין הלשכות, למרות ההכחשות הרשמיות. "יש מתח עצום בין נתניהו וזמיר לראש המוסד דדי ברנע", טען כספית. "אני מבין במתח בין לשכות קצת יותר ממך. כשיש מתח נתניהו יכחיש, וגם דדי ברנע יכחיש – זה מתבקש וזה בכללי ההפעלה, אבל השאלה היא מה שומעים מהמקורבים".

"ציטוט של מקורבי ראש הממשלה"

כספית המשיך וחשף את המשפטים שלטענתו נשמעים בסביבת נתניהו: "אני שומע כבר בין שבוע לעשרה ימים משפטים מהסוג הזה גם ממקורבי נתניהו. אני שומע מהם את המשפט: 'המצגת שהציג אייל זמיר קרתה כולה, המצגת שהציג דדי ברנע לא קרתה'. זה ציטוט ישיר של מקורבי ראש הממשלה".

מגל בתגובה: "מי מדבר איתך שם?"

ינון מגל לא נשאר חייב ותקף את אמינות הדיווח של שותפו להגשה. "למה אתה משקר? למה אתה ממציא דברים?", הטיח מגל בכספית. "לקחת דברים של עמית סגל ואמרת אותם. מי מדבר איתך שם? שרה מדברת איתך?".

מגל המשיך בביקורת החריפה: "נתפסת עם המכנסיים למטה, אתה פשוט ממציא דברים". כספית מצדו עמד על דבריו והדגיש כי המידע מגיע ממקורותיו המקורבים ללשכה.