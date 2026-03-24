עיתונאי חדשות 12 העלה סטורי באזעקה וחטף מפיקוד העורף

עיתונאי חדשות 12, גלעד שלמור, שיתף את עוקביו בסטורי שהעלה בזמן אזעקה. שלמור, שיצא מרכבו כמתחייב מההנחיות, מצא את עצמו שוכב לצד פסי הרכבת כשהוא חובש משקפי שמש, ותיעד את הרגע עם כמה תהיות יוצאות דופן.

"שתי תהיות קיומיות שעלו לי בזמן אזעקה בכביש המהיר כשיצאתי מהרכב והשתטחתי ליד פסי הרכבת", כתב שלמור בסטורי. "א. מתי זה יגמר? ב. איך אפילו כאן יש ריח של שתן?".

פיקוד העורף נכנס לתמונה

הפוסט, המלווה בתמונתו של שלמור מהרהר כשהוא נשען על ידו במצב ישיבה - שכיבה חלקית, לא נשאר ללא מענה. בפיקוד העורף החליטו להגיב בהומור אך עם מסר בטיחותי מציל חיים.

"היי גלעד, התהיות שלך מעולות! רק אם אפשר שתתהה אותן בשכיבה על הקרקע ולא בישיבה", השיבו בפיקוד העורף לשלמור. "במקרה של פגיעה סמוכה תרסיסים עולים כלפי מעלה, ולכן שכיבה על הקרקע מורידה את הסיכון לפגיעה בעשרות אחוזים".

בפיקוד העורף סיכמו את העניין בנימה עניינית: "אז תמשיך לתהות, אבל בלי לטעות. בהנחיות פיקוד העורף זה מציל חיים".

תזכורת להנחיות המיגון

התשובה לגלעד שלמור היא הזדמנות טובה להזכיר לציבור את הנחיות פיקוד העורף בעת קבלת התרעה בדרך בין-עירונית: יש לעצור בבטחה בצד הדרך, לצאת מהרכב ולהתרחק מעבר לשולי הדרך או מעקה הבטיחות. במידה ואין מבנה קרוב, יש להשתטח על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים למשך 10 דקות. כפי שהבהירו לשלמור – השכיבה על הקרקע היא קריטית לצמצום חשיפה לרסיסים.