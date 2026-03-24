מה חייב לזרוק ומה אפשר לשמור בפסח? רשימת המוצרים המלאה

רבים אינם יודעים, אך רוב מצרכי המזון גם אם אינם כשרים לפסח אינם חמץ, ולכן אין צורך לבער אותם. הרב יוסף זריצקי, ערך רשימה של המוצרים שלא צריך לזרוק לפח

חג הפסח מגיע ואיתו המבוכה הגדולה בציבור, בשאלה מה עושים עם מוצרים שאינם כשרים לפסח אך גם אינם מכילים חמץ. אנשים רבים אינם יודעים, אך רוב המוצרים לבית אינם צריכים כלל הכשר לפסח, ואת רובן של האריזות הפתוחות ניתן לסגור בארון ולשמור לאחרי הפסח, גם בלי למכור את החמץ.

הרב יוסף זריצקי, המתמחה בתחום הכשרות, ערך רשימה של המוצרים לבית, שאת חלקם יש לבער, את רובם אפשר להשאיר והרבה מהם בכלל לא צריכים כשרות לפסח.

תופעת ה"הידורים" והכשרות לפילטרים

חלק גדול מהחומרות נובע מהרצון של היצרנים להתהדר בחותמת כשרות ייחודית. הרב זריצקי נזכר שראה באחת השנים הכשר של אחד הבד"צים לפילטרים לסינון מים. הוא הרים טלפון לנותן ההכשר ואמר לו שלמיטב ידיעתו, אין כל מרכיב של חמץ ומדוע נתנו הכשר לפילטרים לפסח. סיפר אותו רב כי אחד היצרנים פנה אליהם והתעקש לקבל תעודת כשרות לפסח, גם לאחר שנאמר לו שאין חמץ. אחרי שראו שהוא מתעקש, נתנו לו תעודת כשרות. למחרת הלך היצרן ופרסם כי הוא היצרן היחיד בעולם שיש לו פילטרים למים כשרים לפסח. תופעה דומה קיימת במוצרים אחרים היצרנים מתעקשים לקבל עליהם תעודות כשרות למרות שאין כל מרכיב חמץ במוצר או בתהליך ייצורו.

דגשים חשובים: פתוח מול סגור והשימוש בגלוטן

חשוב להדגיש! בכל מקום ברשימה שנכתב "לא לזרוק" – הכוונה שאין במוצר הספציפי הזה חמץ ולא צריך גם למכור אותו – אולם כמובן שאין שום היתר לאכול ממנו בפסח, היות והוא הוכן בכלי חמץ! עוד חשוב לזכור שבמוצרים יבשים כמו קטניות, אורז וכדומה, אפשר לשמור גם אריזות פתוחות ואין צורך לזרוק אותן או למכור אותן במכירת חמץ. אבל ריבות, מיונז, חרדל, שוקולד למריחה וכדומה, כאשר הם פתוחים והשתמשו בהם בכלי חמץ, ישנו חשש שמא נכנסו פנימה לתוך האריזה פרורי לחם ולכן יש לנהוג בהם כדין חמץ.

ברשימת הרכיבים המופיעה על כל מוצר, ישנה גם שורת מידע על חומרים אלרגנים. אם רשום בשורת מידע זו שאין במוצר גלוטן, אפשר לסמוך על כך שאין במוצר חמץ, משום שהיצרנים נזהרים מאוד שלא לפרסם מידע שגוי. לעומת זאת, כאשר לא כתוב שהמוצר נקי מגלוטן הרי שבשום אופן לא ניתן לסמוך על רשימת הרכיבים. על פי החוק הקיים, יצרן אינו חייב לפרסם רכיבים שנפחם מסך המוצר הוא רק אחוזים בודדים – 2%-5%.

רשימת ה"אל תזרוק" (א'-ד')

אגוזים – אגוזים על כל סוגיהם, אינם צריכים כשרות כלל ואין לזרוק אותם גם אם מדובר בחבילות פתוחות.

אבקות כביסה – כולל מרככי כביסה ומלבינים אינם זקוקים להכשר מיוחד לפסח.

אבקת אפיה – אין בה חמץ.

אבקות מרק – מכילות לעתים קרובות קמח, כדאי לזרוק.

אורז – אורז אינו חמץ. הספרדים שנוהגים לאכלו בפסח יכולים להשתמש באורז לאחר שבררו אותו כהלכה. גם לדעת האשכנזים, אין לזרוק את האורז ואין צורך למכור אותו במכירת חמץ.

אינסטנט פודינג – על כל טעמיו, אינו חמץ, ואין צורך לזרוק.

במבה – אין בה חמץ ואין צורך לזרוק אותה מהבית.

ג'לי – אינו חמץ על כל טעמיו.

גלידות – הגלידות הפשוטות על כל טעמיהן, אין בהם חמץ ולא צריך לזרוק אותן. יוצאות מן הכלל הן הגלידות המכילות עוגיות.

גרעינים ופיצוחים – פיצוחים לא קלויים אינם חמץ. אולם, הפיצוחים הקלויים נקלים בתערובת של קמח מים ומלח ומדובר בחמץ גמור!

גרעיני חיטה – גרעיני חיטה אינם חמץ. למי שנשארו גרעיני חיטה, וכן גריסים, אפשר להשאיר אותם בבית.

דאודורנטים – אינם חמץ ומותרים לשימוש בפסח.

דבש – אין בו בעיה, לא לזרוק!

דגים – כל סוגי הדגים הטריים הנמכרים בחנויות כשרים לפסח. אפשר לשטוף היטב ולהשתמש. שימורי גפילטע-פיש – אם לא כתוב כשר לפסח, עלולים להכיל חמץ גמור וחייבים לבערם.

דיאט – באספרייטים (ממתיק מלאכותי) המצוי במוצרי הדיאט יש ודאי קטניות וחשש חמץ! הרב רובין נותן כשרות למשקאות דיאטטיים כאשר יש בהם "סוכרלוז".

דייסת קורנפלור לתינוקות – אין בה ולו גרם אחד של חיטה. אין צורך לזרוק!

רשימת ה"אל תזרוק" (ו'-מ')

ויטמינים – ברובם אינם חמץ, וגם אם כן, רובם אינם ראויים לאכילת כלב לכן אין לזרוק אותם אלא לסגור בארון.

זרעוני תבלינים – כדוגמת אניס, כמון, קימל, קצח לא לזרוק אלא לסגור בארון.

חוט דנטלי – כשר לפסח תמיד.

חומץ – בחומץ אין כלל חמץ, כל שכן בחומץ הסינטטי שמקורו מנפט.

חומצת לימון – מיוצרת מחיטה או מטפיוקה. במקום ששמה מופיע ברשימת הרכיבים – צריך לבער לפני פסח.

חילבה – אין בה חמץ.

חלב ומוצריו – היום אין כל אפשרות בעת החליבה ובהמשך היצור שיכנס איזשהו מרכיב חמץ. במוצרי חלב כשרים לפסח לעתים מוסיפים קטניות, אבל בכל מקרה לא צריך לזרוק.

חד פעמי – מפות ניילון, ניירות פרגמנט לאפיה, מנג'טים, ניירות עטיפה, כלים חד פעמיים וסכום – אין בהם כל בעיה ואינם צריכים כשרות מיוחדת לפסח! חרדל – בחרדל של היום אין קמח, עם זאת יש לשים לב לכשרות לפסח.

חומרי ניקיון – כולל סבון כלים, ספריי לחלונות, נוזל רצפות וכו' אין בהם חמץ ואין צורך בהכשר לפסח.

טופי – בתוצרת הארץ אין חמץ. המורכב רק בסוכר ותמציות.

טחינה – מכילה שומשום טהור טחון ואין בה כל חמץ. גם לדעת האשכנזים לא צריך למכור אותה.

יין – מיקבי הארץ כשר לפסח כל השנה.

כמון – לדעת הראשון לציון הרב שלמה עמאר שליט"א מדובר בחמץ גמור. יש שהקלו.

כפפות לטקס – כפפות הלטקס אינן מכילות שום חומר נלווה כלל. מותר להשתמש בפסח.

ליקר – אין בו חמץ אך עלול להכיל קטניות.

מיונז – אין בו חמץ.

מים – אינם צריכים כשרות לפסח. מים מינראליים מחברת נביעות או מי עדן, לא צריכים כלל כשרות לפסח.

מיץ לימון – בדרך כלל עשוי ממים, מרכז לימון ומחומר משמר. אין לזרוק.

מפיונים – אין כל בעיה לפסח ולא צריך לחפש תווית כשרות.

מרגרינה – עשויה מקטניות אך אין בה חמץ. לדעת האשכנזים יש לסגור בארון.

משקאות חריפים – במשקאות מתוצרת הארץ אין חמץ ואין לזרוק, למעט ויסקי, בירה וודקה טקילה שהם חמץ. משקאות חריפים מחו"ל הם בגדר חמץ גמור ויש למכור אותם.

מזון תינוקות – מטרנה, סימילאק, בביבי לאק וסוגים אחרים אין בהם חמץ. דייסות עלולות להכיל חמץ.

רשימת ה"אל תזרוק" (נ'-ת')

נייר כסף – ניילונים, מפות ניילון, תבניות אלומיניום – אין בהם חמץ ואינם זקוקים לכשרות.

סוכר – אינו חמץ והוא כשר לפסח כל השנה. מעיקר הדין בסוכר עצמו אין בעיה.

סוכר וניל – אין בו חמץ ואפילו לא צריך הכשר מיוחד. אם האריזות נקיות, אין לזרוק.

סילאן – אין בעיית חמץ לא לזרוק.

סבון גוף – אינו חמץ ואינו צריך הכשר.

עופות – כיום אין כל בעיה בעופות טריים.

עמילן – כיום המכבסות משתמשות בדבק פלסטי מהול במים ולא מדובר בחמץ.

פילטרים של מסנני מים – עד כה לא נמצא כל חמץ או בעיה.

פירות יבשים – מהארץ ומהעולם אין כל צורך לזרוק ואין בהם גרם אחד של חמץ. שזיפים ותמרים מבריקים – הברק מקורו בגלוקוז תירס ולא בחמץ.

פריכיות אורז – לשים לב שאין בהם תוספת של סובין, שיבולת שועל או חמשת מיני דגן.

צבעי מאכל, צ'יפס וצ'יקו – אין בהם חמץ.

קוסמטיקה – מייקאפ, רימל, תוחמים ושפתונים – ניתן להשתמש בפסח.

קופסאות שימורים – אין בשימורים חמץ חוץ מקופסאות של צ'ולנט מבושל.

קוקה קולה – קולה זירו אין בה חמץ.

קטשופ – אין בו כל חמץ.

קינואה – סוג של קטנית ואינו מחמשת מיני דגן.

קמח – יש לבער לפני הפסח.

קסמי שיניים – כשרים לפסח כל השנה.

קפה וקקאו – נמס, מגורען וטורקי – אינם חמץ.

קטניות – קטניות אינן חמץ!!! אפשר להשאיר בבית ולאכול לאחר הפסח.

רוטב סויה – היכן שכתוב כי אינו מכיל גלוטן הרי שאינו חמץ ולא לזרוק.

ריבות וריץ' – לא לזרוק אין שום מרכיב של חמץ.

שוקולד ושוקולית – אינם חמץ למעט שוקולדים עם וופלה ועוגיות.

שיבולת שועל (קווקר) – בצורתה הגולמית אינה חמץ וניתן לשמור לאחר הפסח.

שלגוני קרח ושמרים – אינם חמץ.

שמן נבט חיטה ושמפו – אין לזרוק וניתן להשתמש באותן אריזות.

תבלינים ותה – על כל סוגיו אינו חמץ. בחליטות צמחים – אין לזרוק אבל לא להשתמש.

תרופות – קופות החולים מפרסמות רשימה עדכנית. חולה חייב להתייעץ עם רופא לפני הפסקת תרופה.