ציפי לבני בתגובה ראשונה לסערה הפוליטית

השרה לשעבר ציפי לבני, מגיבה לסערה הפוליטית בעקבות אישורו הלילה של חוק הבוררות: "מנעתי את זה במשך שנים"

סערה פוליטית בעקבות אישור החוק המשיב לבתי הדין הרבניים את הסמכות לדון בענייני ממונות בהסכמת הצדדים. המהלך, שנועד לתקן פסיקת בג"ץ קודמת, יאפשר לאזרחים לבחור בערכאה הרבנית הממלכתית כבוררת בסכסוכים כספיים.

מי שיצאה במתקפה חריפה נגד החוק היא שרת המשפטים לשעבר, ציפי לבני, שטענה כי המהלך מהווה פגיעה אנושה במערכת המשפט הישראלית.

"הקמת מערכת משפט חליפית"

בפוסט שפרסמה, כתבה לבני: "מה שמנעתי שנים כשרת משפטים עבר אתמול בכנסת. בחוק הבוררות הממשלה משלימה את הרס מערכת המשפט הישראלית בהקמת מערכת משפט חליפית לפי דין תורה".

לדברי לבני, החוק יוצר הפרדה מסוכנת במערכת הצדק הישראלית: "לא עוד חוק אחד ומערכת משפט אחת לאזרחי אותה מדינה. עכשיו הם מכניסים חוקי מדינת הלכה לחיי כולנו", סיכמה השרה לשעבר.