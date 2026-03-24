הראשון מהליכוד: השר אמסלם נגד המשואה לשרה נתניהו

השר דוד אמסלם התייחס ליוזמה של ששי גואטה ששרה נתניהו תשיא משואה ביום העצמאות, ואמר שלטענתו נבחרי הציבור ובני זוגם לא צריכים לקחת חלק בכך. "להערכתי היא לא תשיא משואה, אני לא יודע אפילו אם מישהו שאל אותה בכלל"

הראשון מהליכוד לצאת נגד ההצעה לתת לשרה נתניהו להשיא משואה ביום העצמאות הוא השר דודי אמסלם.

הבוקר (שלישי) התייחס אמסלם לנושא בראיון שנתן לרדיו 103fm. לדבריו נבחרי ציבור: חברי כנסת, ראשי ממשלה ובני זוגם לא צריכים לקחת חלק בכך.

"אני לא נמצא שם, אני לא אמור להכריע בסוגיות האלה. גברת נתניהו בוודאי מסייעת לרה"מ ועוסקת בהתנדבויות, היא שנויה במחלוקת בשמאל בכל מיני דברים, והכל בסדר. אנשים שמשפיעים תמיד יש מה להגיד עליהם".

הוא המשיך ואמר: "כאזרח אני חושב שאנשים שהם חברי כנסת, ראשי ממשלה ובני זוגם לא צריכים להשתתף יש מספיק אנשים טובים ופשוטים, במובן הטוב של המילה, שניתן לתת להם את המחווה".

הוא הסביר כי הדלקת המשואה היא יותר כללית מאשר פרסונלית ונתן לדוגמה הדלקת משואה של מפקד הימ"מ- "זה לא הוא, הוא מייצג את הארגון. יש הרבה ארגונים במדינת ישראל שתרמו באופן יוצא דופן לחברה בשעת המלחמה, מארגונים שעושים חסד וארגונים שעזרו לחיילים וכו' הייתי הולך לכיוונים אלו".

לשאלה האם לדעתו נתניהו תשיא משואה, הוא השיב: "להערכתי לא, אני לא יודע אפילו אם מישהו שאל אותה בכלל".