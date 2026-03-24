זוהו שיגורים מאיראן לדרום

תרעות צפויות בעשרות יישובים בדרום הנגב, מרכז הנגב, מערב הנגב והערבה; בין היתר בדימונה, באר שבע, רהט, ערד, ירוחם, מצפה רמון ויישובי ים המלח, לצד אזורי תעשייה ואתרים פתוחים

בעקבות זיהוי שיגורים, פיקוד העורף מתריע כי בדקות הקרובות צפויות להתקבל התרעות באזורים נרחבים בדרום, בנגב ובערבה, לצד אזורים נוספים ביהודה.

ברשימת היישובים נכללים בין היתר דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד, כסייפה, ערערה בנגב, רהט, באר שבע על כלל חלקיה, וכן עשרות יישובים נוספים בדרום הנגב, מרכז הנגב, מערב הנגב והערבה.

גם יישובים במרחב ים המלח צפויים לקבל התרעות, בהם עין גדי, עין בוקק, נווה זוהר ומצדה, לצד אזורי תעשייה ואתרים פתוחים.

בפיקוד העורף מדגישים כי יש להישמע להנחיות, לשהות סמוך למרחבים מוגנים ולהיכנס אליהם מיד עם קבלת התרעה.