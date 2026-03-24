דרמה ענקית בעולם החזנות; כל הפרטים

אחרי שנים כחזן הראשי במנהטן, גדול החזנים בעולם חוזר לירושלים. כל הפרטים על המעבר שמדהים את עולם החזנות

שינוי משמעותי באחד ממוקדי התפילה המרכזיים בירושלים: לאחר שלוש שנות כהונה, החזן ניסים סאאל מסיים את תפקידו בבית הכנסת המרכזי "ישורון" שבשכונת רחביה. את מקומו יתפוס אחד השמות הגדולים בעולם החזנות העולמי – החזן יצחק מאיר הלפגוט.

הלפגוט חוזר לישראל לאחר שנים ארוכות בהן שימש כחזן הראשי של בית הכנסת היוקרתי "פארק איסט" במנהטן, ניו יורק. הוא צפוי לשמש כחזן הראשי של "ישורון" ויוביל את תפילות השבתות והחגים בליווי מקהלות.

בקהילת ישורון פרסמו הודעת תודה נרגשת לחזן היוצא, ניסים סאאל, על תרומתו המשמעותית לחיי הקהילה. "במהלך שנות כהונתו תרם רבות לאווירת התפילה, לרוממות הרוח ולחיזוק חיי הקהילה – במסירות, בנעימות ובמקצועיות", נכתב בהודעה, לצד איחולי הצלחה בהמשך דרכו.

במקביל, בבית הכנסת הביעו סיפוק רב מהצטרפותו של הלפגוט: "קולו וניסיונו הרב יתרמו רבות לחיזוק חיי הרוח ולרוממות הלבבות בעם ישראל". בקהילה ציינו כי הציבור הרחב יוכל להשתתף בתפילות ובאירועים המיוחדים שייערכו בהשתתפות החזן החדש, ופרטים נוספים על מועדי התפילות יפורסמו בהמשך.