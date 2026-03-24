אחרי שעורר סערה; עיתונאי כאן 11 מתנצל: "לא התכוונתי"

שאלה אחת ששאל עיתונאי כאן חדשות בזירת הנפילה בערד, עוררה סערה גדולה ברשת. כעת הוא חוזר ומתנצל: "בחירות המילים לא הייתה טובה"

עיתונאי כאן 11 אסף פוזיילוב, עורר סערה בימים האחרונים בעקבות שאלה שהציג לאישה שהגיעה לסייע לתושבי ערד ששכונתם נפגעה מטיל איראני. בעוד ההרס קיים מסביב פוזיילוב שאל אותה: "איך זה לסייע לחסידי גור שלא מתגייסים לצבא?", כשהוא מתכוון לתושבי השכונה בה הטיל פגע.

כעת, בעקבות תגובות רבות שקיבל, פוזיילוב מתנצל ומודה כי בחירת המילים שלו לא הייתה מוצלחת. בפוסט שפרסם ברשת X כתב פוזיילוב: "נדיר שאני מגיב לתגובות, כל אחד (וכל בוט) זכאי לדעה, ואין לי רצון לשנות אותה. אבל הפעם אני מתנצל על אחת השאלות בזירה בערד. אחרי 2 לילות בלי הרבה שינה ודיווחים רצופים, גם זה יכול לקרות".

הוא ציין: "החבר'ה מהמכינות הקדם צבאיות שאנחנו פוגשים בכל זירה מזנקים ומסייעים לכל מי שזקוק, גם בתקופה של קרע. אהבת ישראל האמיתית. זה עלה בשיחות איתם וזו הייתה המטרה בשאלה. נראה לי מובן מאליו שצריך לסייע, זו מלכתחילה הסיבה לאייטם. גם סוגיית הגיוס היא אחד הדברים הכי מהותיים עכשיו לעתיד כאן, וצריך להעלות את זה, אבל הניסוח והחיבור לא היו מוצלחים ברגישות".

"הכוונה לא הייתה להתנגח במגזר החרדי כמו שחלק מבעלי עניין ניסו להציג, מצר שיש חרדים שנפגעו, בהם גם כאלה שאני מכיר ואוהב", חתם.