האחות השכולה בפוסט מצמרר: "הלוואי שהדמיון היה מציאות"

רות לובר, אחותו של דני גונן ז"ל שנרצח בפיגוע ירי במעיין "עין בובין" בשנת 2015, פרסמה פוסט מרגש וכואב לציון יום הולדתו ה-36 של אחיה. לובר, שחוותה אובדן משפחתי כבד נוסף עם נפילת גיסה יונתן לובר ז"ל במלחמה בעזה ומות בתה הפעוטה טליה ז"ל בתאונה, שיתפה את עוקביה בתחושות המלוות אותה ביום זה.

"25 שנים אתם אחים, גדלים יחד. ושלושה כדורים, שלוש יריות שגורמות לתפנית בעלילה שנקראת חיים", כתבה לובר בפתח דבריה, כשהיא מתייחסת לרגע הרצח ששינה את חיי המשפחה לנצח. "מה שהיה, נגמר. עכשיו צריך להמשיך אחרת. בלעדיו".

"הדמיון שלא נעצר"

בפוסט מתארת לובר את המחשבות על מסלול החיים שנגדע בטרם עת: "יש ימים, כמו היום, שלרגע אחד בדמיון שום דבר לא נעצר, הכל המשיך. ואתה פה, ואתה נשוי, ויש לך ילדים, ואתה מהנדס, ומצחיק, ומעצבן, ודוד, ואחיין, ואח, ובעל, וילד, וחבר, ושכן".

לדבריה, ההבנה שכל זה לא קרה ולא יקרה היא קשה, אך הרוח של דני ממשיכה ללוות את המשפחה: "אתה לא פה בגופך, אבל האופי והרוח עוד מהדהדים חזק. וככה זה יישאר. אתה חי בתוכנו וזה לא קל, אבל איכשהו זה ממש ככה".

לובר חתמה את דבריה באיחול יום הולדת ושלחה דרישת שלום לבתה: "מזל טוב שם למעלה. 36 זה בהחלט חתיכת דבר. ד"ש לטליה".