"הכי טוב משני העולמות": 20 שנה לסדרה שגם הורים דתיים אהבו

בזמן שכוכבות פופ אחרות בחרו בפרובוקציות, "האנה מונטנה" הציעה אלטרנטיבה נקייה, שירים על ערכי חברות וקשר משפחתי הדוק. לרגל ספיישל האיחוד שעולה היום בדיסני פלוס, בדקנו איך הפכה מיילי סיירוס הצעירה למותג שמרני ומצליח שכבש גם את המגזר

היום (24 במרץ), מציינים בעולם הבידור 20 שנה לעלייתה של אחת הסדרות המשפיעות ביותר על דור ה-Z וגם על דור ה-Y הצעיר: "האנה מונטנה".

עבור מי שגדלו בשנות ה-2000, הדמות של מיילי סטיוארט – הנערה שחיה חיים כפולים ככוכבת פופ ותלמידת תיכון מן המניין – הייתה הרבה יותר מסתם בידור. היא הייתה מודל לחיקוי בטוח, כזה שהורים יכלו לאפשר לילדיהם לצפות בו בלב שקט.

פופ בגובה העיניים (ובגובה הברך)

בדיסני הבינו כבר אז את מה שרבים בתעשייה שוכחים היום: הכוח הגדול נמצא בקהל המשפחתי. בעוד שתעשיית המוזיקה האמריקאית הלכה והקצינה, השירים של האנה מונטנה שמרו על קו נקי באופן עקבי. הטקסטים לא עסקו בנושאים בוטים, אלא בערכים שכל משפחה יכולה להזדהות איתם: נאמנות לחברים ("True Friend"), למידה מטעויות ("Nobody's Perfect") והחשיבות של להישאר נאמן לשורשים ("The Climb").

גם מבחינת נראות, האנה מונטנה הציגה קו אופנתי צבעוני ושמח, אך כזה שנמנע מחשיפת יתר, מה שהפך אותה למקובלת גם בבתים דתיים ושמרניים בישראל ובעולם.

בחזרה לשורשים: מטנסי ועד לערכי המשפחה

השיא של הקו השמרני הגיע ב"האנה מונטנה: הסרט", שם העלילה מוציאה את מיילי מהזוהר של הוליווד ומחזירה אותה לבית הגידול הטבעי שלה – מדינת טנסי. הבחירה בטנסי, מדינה המזוהה עם "חגורת התנ"ך" האמריקאית וערכים מסורתיים של עבודה קשה וצניעות, לא הייתה מקרית.

הסרט הדגיש את המסר לפיו הפרסום והכסף הם משניים אל מול הקשר לאדמה, למשפחה ולקהילה. עבור הצופה הדתי והשמרני, זו הייתה הצהרת כוונות ברורה: גם כוכבת-על צריכה לדעת מאיפה היא באה ולכבד את המורשת והמקום ממנו צמחה.

ערוץ דיסני כ"שומר סף"

מעבר למסרים בעלילה, דיסני פעלו כצנזור פנימי הדוק למען ההורים. המדיניות הייתה ברורה: בערוץ שודרו אך ורק גרסאות נקיות ("Clean Versions") של השירים. גם במקרים נדירים בהם שיר מסוים זכה לגרסה מעט יותר נועזת מחוץ למסגרת הסדרה, בתוך הבית של דיסני נשמרה סטריליות מוחלטת. ההקפדה הזו יצרה יחסי אמון נדירים בין המותג לבין הורים שמרנים, שידעו שהשלט נמצא בידיים בטוחות ושדיסני לא יחשפו את ילדיהם לתכנים שאינם הולמים את גילם או את ערכיהם.

אבא תמיד לצידי

אחד העוגנים החזקים בסדרה היה הקשר בין מיילי לאביה, זמר הקאנטרי בילי ריי סיירוס, ששיחק את אביה גם על המסך. דמות האב בסדרה לא הייתה "נלעגת" כפי שקורה לעיתים קרובות בסדרות נוער מודרניות, אלא דמות של מחנך, מגן ושותף לדרך. הנוכחות ההורית הדומיננטית הזו נתנה לסדרה תו תקן של "צפייה משפחתית" אמיתית.

געגוע לתמימות של 2006

היום (שלישי), כשספיישל האיחוד החגיגי עולה לשירות הסטרימינג "דיסני פלוס" בהשתתפות מיילי סיירוס וחברי הקאסט המקורי, המעריצים שכבר הפכו להורים בעצמם חוזרים אל הרגעים ההם. בעידן של רשתות חברתיות פרוצות ותוכן שמשתנה במהירות, הזיכרון מהאנה מונטנה נשאר כאי של תמימות – תזכורת לכך שאפשר לייצר להיטי ענק שמתאימים לכולם, בלי לוותר על ערכים ובלי לחצות קווים אדומים.