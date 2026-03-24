מטח טילים כבד למרכז הארץ: ארבע זירות ושישה פצועים בתל אביב

צוותי מגן דוד אדום מעניקים טיפול רפואי לנפגעים במספר מוקדי נפילה בגוש דן ובשרון. כוחות הביטחון מבצעים סריקות נרחבות בזירות השונות מחשש להימצאות לכודים נוספים בין ההריסות.

צוותי מגן דוד אדום פועלים בארבע זירות נפילה שונות באזור המרכז. שישה פצועים באורח קל מקבלים טיפול רפואי ראשוני בשטח. מדובר בתוצאה של מטח טילים נרחב ששוגר לעבר יישובים רבים.







דוברות מד"א

דובר מד"א זקי הלר מעדכן כי הסריקות בזירות השונות עדיין בעיצומן. כוחות גדולים של הצלה וביטחון הגיעו לכלל מוקדי הדיווח. הצוותים פועלים לאיתור נפגעים נוספים שזקוקים לעזרה רפואית כעת.





תל אביב צילום: דוברות מד

האזעקות הופעלו בטווח גאוגרפי רחב הכולל את גוש דן והשומרון. מיליוני תושבים נאלצו להיכנס למרחבים המוגנים עם הישמע קולות הנפץ. יירוטים רבים נצפו בשמי ערי המרכז והשרון הבוקר.

המשטרה סגרה את כל זירות הנפילה לתנועת אזרחים וסקרנים במקום. חבלנים מטפלים בשרידי הטילים ובנזקי ההדף שנגרמו לסביבה הקרובה. הציבור מתבקש שלא להתקרב לחפצים חשודים בשום אופן.

בפיקוד העורף מדגישים כי המשמעת האזרחית מונעת פגיעות קשות בנפש. יש להישאר במרחב המוגן עשר דקות לפחות לאחר האזעקה. הנחיה זו נועדה להגן על הציבור משברי יירוט.





חובש רפואת חירום במד"א יואל משה סיפר: "מיד כשקיבלנו את הדיווחים על נפילה יצאנו בכוחות גדולים למקום, הגענו לזירה תוך דקות בודדות, ראינו הרס, עשן, והמולה. התחלנו מיד בביצוע סריקות, 4 נפגעים התהלכו כשמצבם קל ולא נזקקו להמשך טיפול רפואי. אנחנו ממשיכים בסריקות על מנת לוודא שאין נפגעים נוספים".