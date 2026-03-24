20 שנה ל"האנה מונטנה": 10 דברים שלא ידעתם על הסדרה

לרגל חגיגות ה-20 וספיישל האיחוד בדיסני פלוס, חזרנו לסיפורים שמאחורי הפאה הבלונדינית ב"האנה מונטנה". מוכנים להרגיש זקנים? קבלו:

מיילי בכלל לא נבחנה לתפקיד הראשי: במקור, מיילי סיירוס בת ה-12 נבחנה לתפקיד של החברה הטובה, לילי טרסקוט. המפיקים חשבו שהיא "קטנה מדי", אבל הכריזמה שלה הייתה כל כך חזקה שהם התעקשו שהיא תהיה הכוכבת.

השם המקורי לא היה האנה: בתסריטים הראשונים, שם הכוכבת היה אמור להיות אלכסיס פלדמן (Alexis Texas). בסוף הוחלט ללכת על שם שקרוב יותר לשמה האמיתי של מיילי כדי ליצור חיבור חזק יותר.

המשפחה נשארה במשפחה: בילי ריי סיירוס (אבא של מיילי במציאות) היסס מאוד אם לשחק את אביה בסדרה. הוא פחד שזה "יהרוס להם את היחסים", אבל בסוף השתכנע שזה רק יחזק אותם.

גיל זה רק מספר (או שלא?): ג'ייסון ארלס, ששיחק את האח הגדול והשטותניק ג'קסון, היה בן 29 כשהסדרה התחילה! הוא היה מבוגר ממיילי ב-15 שנה בזמן ששיחקו אחים בגיל ההתבגרות.

האודישן של טיילור סוויפט: השמועות אומרות שטיילור סוויפט נבחנה לתפקיד בסדרה ולא התקבלה. בסופו של דבר היא הופיעה בתפקיד אורח קצר ב"האנה מונטנה: הסרט" בתור זמרת בקרנבל.

מכונת כסף של מיליארדים: בשיא הצלחתה, המותג "האנה מונטנה" היה שווה מעל מיליארד דולר. הכל נמכר – מבובות ומברשות שיניים ועד למצעים ומכשירי כתיבה.

הפאה המפורסמת: למיילי היו מספר פאות בלונדיניות לאורך העונות, אבל היא שנאה לחבוש אותן. הן היו מגרדות, חמות ולדבריה – גרמו לה לפעמים להרגיש משבר זהות אמיתי.

שיא גינס מוזיקלי: מיילי סיירוס הפכה לאמנית הצעירה ביותר עם הכי הרבה אלבומים במקום הראשון במצעד הבילבורד האמריקאי, בזכות אלבומי הפסקול של הסדרה.

הסיום שנכתב מראש: יוצרי הסדרה ידעו מהרגע הראשון שהסדרה תסתיים כשהאנה תחשוף את הסוד שלה לעולם. זה קרה בפרק המפורסם "I'll Always Remember You" בעונה הרביעית.