טילים שוגרו למרכז: פגיעה ישירה במבנה - ארבעה נפגעים קל

צוותי מד"א מעניקים טיפול רפואי לנפגעים בבניין בן ארבע קומות שספג פגיעת טיל ישירה. כוחות הביטחון וההצלה סורקים את הזירה מחשש ללכודים נוספים בין הריסות המבנה המפויח

התרעות צבע אדום הופעלו הבוקר (שלישי) בשורת יישובים נרחבת מאוד בשרון ובשומרון. האזעקות נשמעו גם בערי גוש דן וביישובי השפלה והבקעה במקביל. רשימת היישובים כוללת את נתניה, כפר סבא, פתח תקווה ואריאל.

תושבים באזור המרכז מדווחים על קולות נפץ עזים שנשמעו בדקות האחרונות. המערכות המבצעיות זיהו שיגורים שחצו משטח האויב לעבר שמי המדינה. מערכי ההגנה האווירית הופעלו בניסיון ליירט את האיומים מעל ריכוזי האוכלוסייה.

המשטרה קוראת לציבור להתרחק מחפצים חשודים בשטחים הפתוחים ובערים. חבלנים הוזעקו למספר מוקדים כדי לטפל ברסיסים שנפלו על הקרקע.

בשלב זה לא התקבלו דיווחים על נפגעים בנפש כתוצאה מהירי הנוכחי. פיקוד העורף מרענן את ההנחיות ומבקש להישאר במרחבים המוגנים עשר דקות. השהייה במרחב המוגן נועדה למנוע פגיעה משברי יירוט.