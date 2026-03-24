מתחממות על הקווים: סעודיה והאמירויות שוקלות הצטרפות ללחימה

סעודיה והאמירויות מחמירות את עמדתן בעקבות מתקפות חוזרות על מתקני אנרגיה. המהלכים האחרונים מאפשרים לארצות הברית להרחיב את התקיפות האוויריות נגד שלטון האייתוללות בטהרן

בעלות הברית של ארצות הברית במפרץ הפרסי קרובות מתמיד להצטרפות למלחמה באיראן כך פורסם הבוקר בה"וול סטריט ג'ורנל" האמריקאי. לאחר שנים של ניסיונות הימנעות מעימות ישיר, סעודיה ואיחוד האמירויות משנות כיוון ומהדקות את השורות מול טהרן.

השינוי הדרמטי מגיע בעקבות מתקפות מתמשכות על מתקני אנרגיה וחשש מהשתלטות איראנית על מצר הורמוז. המדינות פועלות כעת לחזק את יכולות התקיפה האווירית של ארצות הברית במרחב. הן פותחות קווי תקיפה חדשים נגד מקורות המימון המרכזיים של המשטר האיראני.

סעודיה הסכימה לאחרונה לאפשר לכוחות אמריקניים להשתמש בבסיס האוויר המלך פאהד שבמערב הממלכה. מדובר בשינוי מדיניות מהותי לאחר שריאד סירבה בעבר לאפשר תקיפות נגד איראן משטחה. יורש העצר מוחמד בן סלמאן מעוניין לשקם את ההרתעה המבצעית באזורנו.

שר החוץ הסעודי הבהיר כי סבלנותה של הממלכה למתקפות האיראניות אינה בלתי מוגבלת כלל. הוא הוסיף כי כל הנחה שמדינות המפרץ אינן מסוגלות להגיב היא טעות בחישוב. גורמים המעורים בפרטים טוענים כי מדובר רק בשאלה של זמן עד שהממלכה תיכנס למלחמה.

סגירת מוסדות איראניים בדובאי

במקביל, איחוד האמירויות החלה הלילה להדק את הפיקוח על נכסים בבעלות איראנית בשטחה. הרשויות סגרו לאחרונה את בית החולים האיראני ואת המועדון האיראני המרכזי הפועלים בדובאי. הממשלה הודיעה כי המוסדות נסגרו לאחר שנמצא כי שימשו לקידום אג'נדות של משמרות המהפכה.

האמירויות הזהירה כי תוכל להקפיא מיליארדי דולרים של נכסים איראניים בתגובה למתקפות שספגה. צעדים אלו עלולים לפגוע משמעותית בגישת טהרן למטבע זר ולרשתות סחר בינלאומיות. המדינה פועלת למנוע הפסקת אש שתותיר את היכולות הצבאיות של איראן ללא פגע.

מנהיגי המפרץ מפעילים לחץ כבד על הממשל האמריקני להשמיד את היכולות הצבאיות של האויב. הם מבינים כי ייתכן שיידרשו להגיב בעצמם כדי להשיב את ההרתעה הביטחונית הנדרשת. המדינות חוששות כי מעורבותן תהיה סמלית בלבד ולא תשנה את פני המערכה.

נזכיר כי איראן הגבירה לאחרונה את הלחץ ודורשת תפקיד בניהול מצר הורמוז האסטרטגי. טהרן אף הביעה רצון לגבות אגרות מעבר בדומה לתעלת סואץ מהספינות העוברות במיצר. מדובר באיום ישיר על נתיב האנרגיה המרכזי של מדינות המפרץ והעולם כולו.

המדינות מאוחדות כעת בזעמן כלפי איראן בעקבות תקיפות על שדות גז ומתקני זיקוק. הדילמה האם להצטרף ללחימה גלויה ממחישה את המצב המורכב אליו נקלעו בעלות הברית. ההכרעה הסופית לגבי כניסה רשמית למלחמה באיראן צפויה להתקבל בתקופה הקרובה בוושינגטון.