בוקר מתוח: טילים שוגרו לאזור הדרום - ללא נפגעים

עשרות אלפי תושבים בנגב ובערבה נכנסו למרחבים המוגנים בעקבות ירי טילים. מגן דוד אדום מעדכן כי לא היו נפגעים והאירוע הסתיים ללא נזק בנפש

בשעות הבוקר המוקדמות (שלישי) נשמעה שורת אזעקות נרחבת ביישובי הדרום והנגב שהקפיצה רבבות תושבים ממיטותיהם למרחבים המוגנים. המטח כוון לעבר אזורים נרחבים הכוללים את באר שבע וערד אך הסתיים ללא נפגעים.

כוחות הביטחון זיהו שני שיגורים שחדרו לשטח ישראל במהלך האירוע הנוכחי. הטילים נפלו בשטחים פתוחים בלבד ולא גרמו לנזק. צוותי סריקה יצאו לשטח כדי לאתר את שרידי המיירטים והרקטות.

ההתרעות הופעלו בטווח גאוגרפי רחב מאוד הכולל את אזור יהודה והערבה. בין היתר נשמעו אזעקות בדימונה, בכסייפה וביישובי עוטף עזה. גם בבתי המלון בים המלח נאלצו האורחים להיכנס למרחבים מוגנים.

ממגן דוד אדום נמסר כי לא התקבלו דיווחים על נפילות בתוך יישובים. לא אותרו נפגעים בגוף כתוצאה מרסיסים או מהדף הירי. הצוותים נותרו בכוננות גבוהה אך לא נדרשו להתערב.