"לא חייבים חודש בבית": המנהג המיוחד של הרב דרוקמן שנשמר

עכשיו, בימים שבהם רוב תלמידי ישיבות ההסדר כבר יצאו לחופשת פסח, באור עציון עדיין לא יצאו ל"בין הזמנים", והשורש הוא במנהג מיוחד של הרב דרוקמן זצוק"ל. שוחחנו עם אחד מוותיקי הישיבה, שלמד שנים רבות והיה קרוב לרב דרוקמן זצוק"ל, על החוויות שלו ועל שורש המנהג.

"לא צריך חודש שלם"

הוא מספר שהרב דרוקמן נהג להסביר לתלמידים שבין הזמנים של פסח נולד בישיבות הגולה בתקופה שהבחורים לא ראו את בית משפחתם מסוף סוכות ועד פסח, ונסיעת החזרה לבדה לקחה שבועות. "אבל היום כשאנחנו פה בארץ, ואנשים כל שלושה שבועות נוסעים הביתה לא צריך חודש שלם." ולכן באור עציון: יוצאים מאוחר יותר, חוזרים יומיים מוקדם יותר חזרה לישיבה.

הערבים שחיכו להם



ברוב הישיבות כבר בסוף חודש אדר יש תחושה של סוף הזמן, אבל באור עציון אותו שבוע לא הלך לאיבוד, כל ערב בשבוע שלפני פסח התקיימו שיעורים של הרב דרוקמן על ההגדה.

"הייתה אווירה חגיגית ומרוממת" הוא משחזר "הרב היה במצב רוח מרומם, והלימוד היה מתוק וחגיגי. חיכיתי לימים האלה והייתה חוויה מיוחדת". לצד זה התקיים שבוע עיון עם גדולי הרבנים ומנהג חדש שהתחדש לאחרונה חותם את הזמן: בערב האחרון של הזמן מתקיים "ליל סדר ישיבתי". לפניו, כל הישיבה מתגייסת לניקיון פסח, ואז כולם יושבים יחד כל הרמי"ם וכל התלמידים לשיר ללמוד ולהתכונן לליל הסדר.

"ביום הזה מתעקשים ללמוד"



המנהג הזה שהרב דרוקמן חידש, הוא מוסיף, אינו נחלת בין הזמנים של ניסן בלבד. גם בתשרי חוזרים מוקדם מכלל הישיבות. גם בחנוכה שבהרבה ישיבות שגור המושג "בין הזמנים דרבנן" - הרב דרוקמן לא שלח הביתה. הנימוק היה פשוט: "היוונים ניסו להשכיח תורתך. אז אנחנו ביום הזה מתעקשים ללמוד."