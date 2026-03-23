כוכב הוליוודי, קומיקאים, שחקנים וזמרים: רוקדים עם כוכבים עושה מהפך

אחרי גל שמועות וליהוקים, הקאסט של "רוקדים עם כוכבים" נחשף רשמית: זמרים, שחקנים, קומיקאים, כוכבי רשת וספורטאים - הרשימה המלאה של הכוכבים שיעלו לרחבה בעונה הקרובה

אחרי תקופה של שמועות וליהוקים, רשימת המשתתפים בעונה החדשה של "רוקדים עם כוכבים" נסגרה באופן רשמי. בהשוואה לשנים קודמות, נראה כי השנה ההפקה הלכה על ליהוקים חזקים ובולטים יותר, עם שמות מוכרים ומשמעותיים מעולמות המוזיקה, המשחק, הספורט והרשת - מה שעשוי לייצר עונה מסקרנת במיוחד על הרחבה.

עדן גולן צילום: עדן גולן (קרדיט צילום שי פרנקו)

רשימת המשתתפים המלאה

בין הכוכבים שייקחו חלק בעונה הקרובה ניתן למצוא את הזמרת שירי מימון, השחקנית והקומיקאית מיה דגן, השחקן אורי פפר, והזמרת הצעירה עדן גולן.

לצידם יתמודדו גם כוכבת הרשת שחר חיון, הדוגמן בר ברימר, הקומיקאי גיא הוכמן, ואושיית הרשת דניאל גרינברג.

גיא הוכמן צילום: (ללא קרדיט)

עוד ברשימה: הזמר אמיר בנאי, השחקנית נועה כהן, השף טום אביב, כוכבת הריאליטי פרידה עוזיאל, שחקן הכדורגל לשעבר שרן ייני, השחקנית בת חן סבג, הדוגמנית דיאן שוורץ והקומיקאי מתן פרץ.

מתן פרץ צילום: מתן פרץ. (צילום: עמית נעים)

הרשימה ממשיכה עם השחקנית מלי לוי, יוצרת התוכן שי לי שינדלר, המדליסטית האולימפית אבישג סמברג, השחקן צחי הלוי ולצידם גם השחקן הבינלאומי נת׳נאל בוז'וליץ.

צחי הלוי צילום: צילום: פלאש 90

בדרך לחזרות

המשתתפים צפויים להתחיל בקרוב חזרות אינטנסיביות לקראת הצילומים, כאשר ההפקה כבר נכנסת להילוך גבוה. העונה החדשה עתידה לעלות לשידור במהלך הקיץ הקרוב בערוץ קשת 12, ומסתמן כי צפויה תחרות צמודה במיוחד בין המתמודדים.