כוכב הוליוודי, קומיקאים, שחקנים וזמרים: רוקדים עם כוכבים עושה מהפך

אחרי תקופה של שמועות וליהוקים, רשימת המשתתפים בעונה החדשה של "רוקדים עם כוכבים" נסגרה באופן רשמי. בהשוואה לשנים קודמות, נראה כי השנה ההפקה הלכה על ליהוקים חזקים ובולטים יותר, עם שמות מוכרים ומשמעותיים מעולמות המוזיקה, המשחק, הספורט והרשת - מה שעשוי לייצר עונה מסקרנת במיוחד על הרחבה.
רשימת המשתתפים המלאה
בין הכוכבים שייקחו חלק בעונה הקרובה ניתן למצוא את הזמרת שירי מימון, השחקנית והקומיקאית מיה דגן, השחקן אורי פפר, והזמרת הצעירה עדן גולן.
לצידם יתמודדו גם כוכבת הרשת שחר חיון, הדוגמן בר ברימר, הקומיקאי גיא הוכמן, ואושיית הרשת דניאל גרינברג.
עוד ברשימה: הזמר אמיר בנאי, השחקנית נועה כהן, השף טום אביב, כוכבת הריאליטי פרידה עוזיאל, שחקן הכדורגל לשעבר שרן ייני, השחקנית בת חן סבג, הדוגמנית דיאן שוורץ והקומיקאי מתן פרץ.
הרשימה ממשיכה עם השחקנית מלי לוי, יוצרת התוכן שי לי שינדלר, המדליסטית האולימפית אבישג סמברג, השחקן צחי הלוי ולצידם גם השחקן הבינלאומי נת׳נאל בוז'וליץ.
בדרך לחזרות
המשתתפים צפויים להתחיל בקרוב חזרות אינטנסיביות לקראת הצילומים, כאשר ההפקה כבר נכנסת להילוך גבוה. העונה החדשה עתידה לעלות לשידור במהלך הקיץ הקרוב בערוץ קשת 12, ומסתמן כי צפויה תחרות צמודה במיוחד בין המתמודדים.
