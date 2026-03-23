אחרי ההצתה בלונדון: ישראל חושפת את הארגון האיראני האחראי

לאחר הפיגוע האנטישמי הקשב בלונדון, בו הוצתו כלי רכב ואמבולנסים רבים של ארגון מתנדבים יהודי, בשכונה היהודית המוכרת גולדרס גרין, משרד התפוצות חושף את הארגון מאחורי הפעולה החמורה

תושבי שכונת גולדרס גרין התעוררו הלילה לקולות נפץ עזים ומראות של להבות ענק. במעט אחרי חצות, ברחוב הייגפילד הסמוך לבית כנסת מקומי, הוצתו ארבעה אמבולנסים של ארגון המתנדבים היהודי "הצלה". חלקם אף החלו להתפוצץ בעקבות בלוני חמצן וציוד רפואי שהכילו, דבר שהוביל לפינוי בהול של תושבים רבים.

כעת, בעוד כוחות הכיבוי הבריטיים עוד ממשיכים בהערכת הנזקים, בישראל חושף משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות את הגורמים האחראים: ארגון טרור חדש הפועל בשירות איראן בשם "חראכת אצחאב אל-ימין אל-אסלאמיה" (Islamic Right Movement).

הארגון אף מיהר לקחת אחריות על התקיפה בערוצי הטלגרם שלו, כשהוא מגדיר את האמבולנסים כ"מטרות ציוניות בלב לונדון".

על פי הנתונים שנחשפו על ידי המשל"ט הלאומי למאבק באנטישמיות, מדובר בארגון "קש" המופעל על ידי הציר השיעי-איראני. המודל המבצעי של הארגון מדאיג במיוחד: הקמת תשתית טרור תחת שם חדש זמן קצר לפני ביצוע התקיפות, תוך שימוש במבצעים מקומיים, לרוב צעירים בעלי עמדות איסלאמיות רדיקליות. הארגון משתמש בהם ובשמו באופן חד פעמי, בכך מגביר את יכולת ההכחשה של המושכים בחוטים.

בשבועיים האחרונים בלבד, נקשר שמו של הארגון בשורה של תקיפות אנטישמיות ברחבי אירופה במספר מקרים: פגיעה באתרים יהודיים ביוון, הפעלת מטען נפץ סמוך לבית כנסת בבלגיה, בנוסף אל הצתת בית כנסת ברוטרדם ופיצוץ מטען מחוץ לבית ספר יהודי באמסטרדם.

כאשר נראה כי ארגון זה, מוציא לפועל פיגועים ומתקפות אנטישמיות באופן שישאיר אותו "מתחת לרף הסערה" ופוגע בנכסים ומתקנים יהודיים, אך עד כה נמנע מהרג, על מנת שלא להעיר עליו את חמת השלטונות.