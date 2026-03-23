דרמה בלבנון: ישראל שבתה שני מחבלים מכוח רדואן

היתקלות מוצלחת של כוחות צה"ל במהלך הפעילות המבצעית: שני פעילי יחידת העילית של חיזבאללה נתפסו והועברו לחקירת יחידה 504 • על גופם נתפס ציוד לחימה רב

לוחמי חטיבת גבעתי הפועלים בדרום לבנון הצליחו לשבות היום (ב') שני מחבלי חיזבאללה המשתייכים ליחידת העילית "כוח רדואן".

על פי הדיווח באתר i24NEWS, במהלך הפעילות המבצעית, הכוח נתקל במחבלים והצליח להשתלט עליהם ללא נפגעים לכוחותינו. על גופם של השבויים נמצא ציוד לחימה רב ואמצעי לחימה מתקדמים ששימשו את הכוח בלבנון.

מיד לאחר תפיסתם, הועברו שני המחבלים להמשך חקירה ביחידה 504 של אגף המודיעין, לצורך הפקת מידע מודיעיני על פעילות הארגון בגזרה.

זמן קצר לאחר פרסום הדיווח המקורי, דובר צה"ל אישר את הפרסום ואמר כי "במהלך פעילות של לוחמי החטיבה לאיתור אמצעי לחימה במרחב, הכוחות זיהו מספר מחבלים חמושים מיחידת 'כוח רדואן' של ארגון הטרור חיזבאללה שתכננו לירות טיל נ"ט לעבר הכוחות. כמו כן, המחבלים הקימו עמדת נ"ט ותכננו לקדם מתווי ירי לעבר ישובי הצפון".

"זמן קצר לאחר הזיהוי, הכוחות עצרו את המחבלים לאחר שנכנעו ואיתרו נשקים ואמצעי לחימה רבים. במהלך הלילה, הכוחות השמידו את המבנה ממנו פעלו המחבלים" נמסר. "המחבלים נכנעו לאחר שזיהו פעילות נרחבת של כוחות צה״ל במרחב להשמדת תשתיות טרור".

מחקירה ראשונית של חוקרי 504, עולה כי המחבלים הגיעו ממרחב הבקעא לדרום לבנון בתחילת מבצע 'שאגת הארי'. זאת, בניגוד לטענות צבא לבנון על השגת שליטה מבצעית מדרום לליטאני. מקרה זה מוכיח פעם נוספת כי צבא לבנון כשל ולא מנע מעבר של מחבלים ואמצעי לחימה מדרום לליטאני.