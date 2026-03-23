דובר משרד החוץ האיראני קיים הצהרה לרשתות איראניות, בה על פי דיווחים הכחיש את כל האמירות של הנשיא טראמפ על שיחות עם איראן

איסמעיל בגהאי, דובר משרד החוץ האיראני, מקיים כעת הצהרה לתקשורת המקומית, בה על פי הדיווחים הכחיש כל מגעים או שיחות עם ארצות הברית.

"העמדה שלנו לגבי מיצרי הורמוז לא השתנתה, והתנאים שלנו לסיום המלחמה נותרו כשהיו" הודיע בגהאי, שעל פי התקשורת האיראנית אף הכחיש את קיום השיחות עצמן כפי שתיאר אותן הנשיא טראמפ.

"אני דוחה את הטענות, לא התקיימו שום מגעים או שיחות עם ארצות הברית מרגע תחילת המלחמה, התנאים של האומה האיראנית נותרו זהים, רק עצירת כלל המתקפות והכרה בזכויות הטבעיות של איראן וריבונותה, יביאו לסיום הסכסוך".