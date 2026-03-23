סמוטריץ' לשאלת סרוגים על כיבוש עזה: "עובד על זה"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר היום (שני) לפני זמן קצר לשאלת סרוגים על הבטחתו לכיבוש עזה: "בינתיים עוד לא הצלחתי בעניין הזה, אני עובד על זה".

השאלה המלאה: "עוד מעט ימלאו שנתיים וחצי מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל, וחצי שנה מאז הסכם הפסקת האש לשחרור החטופים. הבטחת את כיבוש עזה, הגירה והתיישבות. בינתיים נראה שחמאס רק הולך ומתחזק מה קורה עם זה?".

סמוטריץ' ענה: "אמרתי את דעתי לאורך כל המלחמה, שצריך לכבוש את עזה, ממשל צבאי, וליישב אותה. גם התנגדתי להסכם הנוכחי. אבל הייתה עסקה, במסגרת העסקה היינו צריכים לתת לנשיא טראמפ הזדמנות לממש את מטרת המלחמה המרכזית של פירוק חמאס ופירוז הרצועה בדרך שלו".

"מה לעשות שכבר חודשיים-שלושה אנחנו עובדים על התקיפה באיראן. אני מנסה כבר שלושה שבועות שהאולטימטום שהאמריקאים יציבו לחמאס, של חודשיים, לפירוק עצמי, ואם לא אנחנו נחזור להילחם - יקרו, כדי שהשרשרת תתחיל במקביל למלחמה עם איראן".

"בינתיים עוד לא הצלחתי בעניין הזה, אני עובד על זה. חייבים להשלים את המשימה הזאת. אם המשטר האיראני יפול, אז גם חיזבאללה וגם חמאס הופכים לזנב של לטאה שכבר חתכו אותו והוא ממשיך טיפה לזוז".

הליטני חייב להיות הגבול החדש שלנו

מוקדם יותר אמר סמוטריץ' בפתח ישיבת הסיעה: "המערכה הנוכחית בלבנון חייבת להסתיים בשינוי מצב יסודי: הליטני חייב להיות הגבול החדש שלנו עם מדינת לבנון, כמו הקו הצהוב בעזה וכמו החיץ וכתר החרמון בסוריה".

"אסור לנו לחזור למציאות של ה6.10 שבה האויב נמצא על הגדרות שלנו. נרחיק אותו, בכל החזיתות וניצור רצועות ביטחון סטריליות שיחצצו בין האויב לבין התושבים שלנו".

לוחמים בנהר הליטאני, ארכיון צילום: דובר צה

שר האוצר האוצר התייחס גם למתווה החל"ת: "מדינת ישראל תיתן רשת ביטחון לכולם, בדיוק כפי שעשינו בתחילת חרבות ברזל, בחיצי הצפון ובעם כלביא.

רשת הביטחון לא מפצה במאה אחוז אבל תאפשר לכולם לעבור ביחד את התקופה המאתגרת עם 'ראש מעל המים' ולהמשיך לצמוח ביום שאחרי המלחמה. כחלק מהמעטפת הזאת אנחנו נאשר היום בעז"ה את מתווה החל"ת בקריאה ראשונה בכנסת, ועד סוף השבוע נאשר אותו באופן סופי", הבטיח השר.