פסח בפתח: 5 טיפים להישרדות (וניקיון) בשבוע האחרון

השבוע האחרון תמיד מרגיש כמו מרוץ נגד הזמן, אבל הפעם אפשר גם אחרת. כך תתמקדו בעיקר, תשחררו את הטפל ותעברו את הניקיונות בשפיות

השעון מתקתק, האבק קורא לכם, והרשימה רק מתארכת? אל פאניקה. בשבוע האחרון לפני ליל הסדר, אנחנו לא עובדים קשה – אנחנו עובדים חכם. הנה 5 טיפים שיעזרו לכם להגיע לשולחן החג נקיים, ושפויים.

1. שיטת ה"בצל": מבחוץ פנימה

אל תפתחו חזיתות בכל הבית בבת אחת. התחילו מהמעטפת החיצונית (תריסים, חלונות, אבק כללי) והתקדמו למוקדי ה"חמץ" האמיתיים (מטבח ומזווה). ברגע שהבית נראה נקי בעין, מפלס הלחץ יורד פלאים.

2. חוק ה-20 דקות למגירה

יש לכם נטייה לצלול לתוך מגירת הניירת ולשכוח לצאת? קצבו זמן. שימו טיימר ל-20 דקות לכל משימה ממוקדת. לא סיימתם? עוברים הלאה. עדיף בית מאורגן ב-80% מאשר מגירה אחת מושלמת וסלון הפוך.

3. המטבח הוא "אזור סטרילי"

השבוע האחרון הוא הזמן לסגור פינות במטבח. הטיפ שלנו: ברגע שניקיתם ארון או מדף מחמץ, סמנו אותו במדבקה קטנה או בנייר דבק צבעוני. זה נותן תחושת סיפוק ויזואלית ומונע מהילדים (או מבן/בת הזוג) להחזיר לשם חטיפים בטעות.

4. האצלת סמכויות (בלי רחמים)

ניקיון פסח הוא לא מופע יחיד. חלקו משימות מוגדרות לכל מי שגר בבית:

הילדים: איסוף צעצועים ומיון ספרים.

המתבגרים: ניקוי חלונות ומסכי טלוויזיה.

אתם: הניהול האסטרטגי והדברים העדינים.

5. ערכת "עזרה ראשונה" לניקיון

במקום להיסחב עם דליים כבדים בכל הבית, ארגנו סלסלה קטנה עם כל מה שצריך: ספריי רב-תכליתי, מטלית מיקרופייבר, ספוג הפלא ומברשת שיניים ישנה לפינות. ככה עוברים מחדר לחדר ביעילות בלי לחפש את המנקה חלונות בכל פעם מחדש.