"הכל צריך להיות שלנו" | יוסי אסרף על הבשורה הגדולה ליו"ש

גבעת זאב נמצאת בנקודת מפנה היסטורית. בראיון מיוחד, מספר ראש המועצה יוסי אסרף על התהליך המואץ להפיכת היישוב לעיר החמישית ביהודה ושומרון, על האתגרים שבדרך, על הסכנות ועל הקשר שלו לחרדים ולציונות הדתית: "טיל איראני לא יבדיל ביננו".

לאחר תהליך ממושך מול הוועדה הגיאוגרפית, גבעת זאב ממתינה לחתימה הסופית שתהפוך אותה לעיר. עבור אסרף, לא מדובר רק בבירוקרטיה, אלא במימוש זכות אבות. "אנחנו נמצאים באירוע היסטורי", הוא אומר בהתרגשות. "חיכינו 2,000 שנה להגיע לכאן. גבעת זאב יושבת על נתיב עולי הרגל לירושלים, בין קבר שמואל הנביא לאתרי המכבים. זו הארץ שלנו, וכל בנייה כאן היא המשך ישיר למלכות שלמה".

אנחנו חייבים להודיע לציבור: "תיזהרו"

סוגיה רגישה שעלתה בראיון היא רכישת קרקעות פרטיות. המועצה יצאה לאחרונה באזהרה חריגה לתושבים מפני עסקאות מפוקפקות. "אנחנו בעד לגאול קרקעות ובעד שכל סנטימטר יהיה בידיים יהודיות, אבל אנחנו מחויבים להגן על התושבים", מסביר אסרף.

"הגיעו אלינו אנשים ששילמו את כספם האחרון על חלומות בלי היתכנות. גאולת הארץ צריכה להיעשות באחריות, לא על גבם של משפחות שעלולות לאבד את חסכונותיהן".

יוסי אסרף במתיישבים לשיחה | מגיש: שמחה רז

אסרף דיבר גם על סוגיית הקרקעות הפלסטיניות שמשפיעות על נושא שמאוד חשוב לתושבים, הפקקים: "יש לנו קושי שרוב האדמות הם אדמות פרטיות אבל עדיין אנחנו מקדמים, עשינו תוכנית אב כדי לסדר את הגבעה והנושא שמאוד מעסיק אותי זה נושא הכבישים. יש עורק אחד ראשי מקצה לקצה".

"נושא מאוד בעייתי. בסוף התושבים כבר עומדים בפקקים אז הנושא הוא מאתגר כי יש לנו הרבה שטחים של פלסטינים. בסוף הכל צריך להיות שלנו אבל היום הם של הפלסטינים ואנחנו צריכים לדלג בגשרים ובמנהרות אבל אנחנו נעשה את זה בעזרת השם", הבטיח ראש המועצה.

האתגר הכלכלי והביטחוני

כדי להפוך לעיר איתנה, אסרף פועל להגדלת שטחי המסחר (העומדים על 3% בלבד) ולפריצת כבישים חדשים. לצד הפיתוח, הוא מדגיש את המאבק על המשילות: "נגמרה התקופה שכל אחד עושה מה שהוא רוצה מסביב. אנחנו עושים סדר במרחב, עוצרים השתלטויות לא חוקיות של ערבים בשטחי C ושומרים על עוטף ירושלים. אם אנחנו לא נהיה כאן – יהיו כאן אחרים. אנחנו פה כדי להישאר".

פסיפס ישראלי מאוחד

למרות הגידול בשיעור הציבור החרדי, אסרף מדגיש כי חזונו הוא "פסיפס של עם ישראל". הוא מקדם הקמת שלוחה של ישיבת "כרם ביבנה" ושכונה ייעודית לציבור הדתי-לאומי. "התורה היא חיינו, והיא הבסיס לזכותנו על הארץ הזו", הוא מסכם. "בסוף, טיל מאיראן לא מבדיל בין כיפה סרוגה לשחורה. כולנו אחים, והמטרה שלנו היא לבנות כאן עיר שמאחדת את כולם".



