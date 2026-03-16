"סכנה קיומית למדינה": כך קמה מדינה פלסטינית מתחת לאפנו

הקמת המדינה הפלסטינית מתחת לאפנו: "במשך עשור לא שמנו לב", האפלייה הבוטה במערכת המשפט: "גילינו שלא מעניין את בית המשפט עובדות" והמאבק בגליל ובנגב | מאיר דויטש מנכ"ל תנועת רגבים במתיישבים לשיחה

בפרק הרביעי של הפודקאסט "מתיישבים לשיחה", שמחה רז אירח את מאיר דויטש, מנכ"ל תנועת רגבים, לשיחה על הקמת המדינה הפלסטינית מתחת לאפנו, המאבק בגליל ובנגב והשינויים ביו"ש.

מאיר דויטש ב"מתיישבים לשיחה" | מגיש: שמחה רז

דויטש מספר על ספרו החדש, "חומה ומסגד", העוסק בתוכנית פיאד להקמת מדינה פלסטינית דה-פקטו. "בהתחלה לא הבנו את המשמעות," הוא מודה. "ראינו מכליות מים או בתי ספר בודדים ולא קלטנו שמדובר בשיטה. הרשות מקימה בתי ספר במקומות שאין בהם צורך פדגוגי, רק כי הם יודעים שהמדינה תירתע מלהרוס אותם בגלל התמונות בתקשורת."

בית המשפט העליון: "גוף רקוב שמסכן את הדמוקרטיה"

לדבריו, מדובר במערכה רב-זרועית הכוללת גם השמדת עתיקות. "הרשות הפלסטינית פועלת באופן מאורגן למחיקת העדויות לקשר של עם ישראל לארץ, באתרים כמו סבסטיה וארמונות החשמונאים. זהו ניסיון בוטה לנשל אותנו מהזכויות ההיסטוריות שלנו."

דויטש חושף בשיחה נתונים מדו"ח של התנועה, שהצביע על אפליה מובנית במערכת המשפט ובבית המשפט העליון אותו הוא מכנה: "גוף רקוב שמסכן את הדמוקרטיה הישראלית".

בית המשפט העליון והכנסת צילום: נתי שוחט, פלאש 90

"בעתירות שמאל המדינה מקבלת חודש להגיב, בעוד שבעתירות שלנו היא מקבלת חודשיים", משתף מאיר דויטש ומוסיף: "נוכחות הנשיא בדיונים עמדה על 40% בעתירות שמאל לעומת 0% בעתירות ימין. הנתונים האלו היו הקטליזטור לצורך ברפורמה."

מאיר דויטש: "סוף סוף ההגה מסתובב"

עם זאת, בשנתיים האחרונות דויטש מזהה שינוי כיוון משמעותי: "מדינת ישראל היא ספינה ענקית, וסוף סוף ההגה מסתובב. היקף האכיפה וההריסות גדל פי ארבעה, ולא מדובר רק בפחונים – היום הורסים מגדלי קבע ובניינים של עשרות מיליונים, מה שמייצר הרתעה אמיתית."





למרות האופטימיות ביהודה ושומרון, דויטש מתריע על המצב בגליל. "במרכז הגליל האוכלוסייה היהודית ירדה ל-14% בלבד. המדינה מכבידה על ההתיישבות היהודית עם מחירי מגרשים מופקעים, בזמן שביישוב ערבי סמוך המחיר הוא שבריר מכך."

לסיכום, דויטש נותר אופטימי מושבע: "מי שלא אופטימי לא מחזיק מעמד 15 שנה בתחום הזה. השינויים שאנחנו רואים היום בנגב וביו"ש הם תוצאה של עבודה סיזיפית, והמציאות מוכיחה שהפעילות שלנו משנה את המדיניות בשטח".