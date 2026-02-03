כוכבת הפודקאסטים עינת הולנד בדרמה על בלנית דתייה בשומרון המתמודדת עם טיפולי פוריות, יוסי דגן: "זו שליחות להביא למסך סיפורים עמוקים מהחיים עצמם" צפו בהצצה

הסרט החדש "מְקַוה", בתמיכת קרן קולנוע שומרון, מביא למסך את סיפורה האישי והמורכב של בלנית מקווה דתייה הנאבקת בקשיי פוריות. עינת הולנד מגלמת את התפקיד הראשי, לצד יואל רוזנקיאר, והצילומים מתקיימים בלב השומרון. צפו בהצצה לצילומים המתקיימים בימים אלו.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הצצה לצילומי "מקוה" עם עינת הולנד (צילום: שינובי סטודיוס)

פתיחה חזקה

השחקנית עינת הולנד לוהקה לתפקיד הראשי בסרט העלילתי "מְקַוה" – דרמה נשית ואנושית העוסקת בבלנית מקווה ביישוב בשומרון, המתמודדת עם הרצון להפוך לאם בעודה מחזיקה מרחב אינטימי של הקשבה וסוד עבור נשים אחרות. הסרט, בבימויה של טל קושנר מתסריטה של ענבר קלינגל ובהפקת שניאור אנטבי (שינובי סטודיוס), זוכה לתמיכת קרן קולנוע שומרון.

הדמות במרכז

במרכז הסרט עומדת קרן – בלנית מקווה דתייה החיה בין עולם נשי מלא סיפורי חיים לבין התמודדות אישית וזוגית שקטה וכואבת סביב טיפולי פוריות. עינת הולנד, המגלמת את הדמות, מצאה חיבור עמוק לסיפור ולדמות, מה שהפך את הליהוק למשמעותי במיוחד.

הולנד התפרסמה בזכות הפודקאסט המשותף לה ולחברתה אלי סטין. השתיים עולות לכותרות עקב התבטאויותיהן בפודקסאט שוב ושוב, כשלאחרונה סיפרה הולנד כי עברה הפלה יזומה, מפני שנכנסה להיריון בזמן שלא רצתה בו, בעוד בהיריון הראשון שלה עברה טיפולי פוריות.

צילומים בשומרון – "מרגיש כמו בכל מקום"

הצילומים מתקיימים בשומרון, והשחקנית עינת הולנד שיתפה בתחושותיה: "כבר הייתי בשומרון לפני שלושה חודשים, אז זה כבר סרט שני שאני מצלמת בשומרון וזה מרגיש ממש כמו לצלם בכל מקום אחר".

גם השחקנית רונה טולדנו, המשתתפת בסרט, התרשמה מהחוויה: "השומרון מקום מהמם. כיף גדול. אנשים מהממים, צוות מהמם, וכיף לי".

דברי היוצרת והקרן

טל קושנר, הבמאית מהיישוב איתמר שבשומרון, הסבירה את כוונתה: "הרצון שלי היה להעמיד במרכז את דמות הבלנית – דמות נשית מדהימה שלרוב לא מקבלת ייצוג הוגן בקולנוע. הבלנית היא אישה שמחזיקה עבור אחרות מרחב של אמון, הקשבה וסוד, ובמקביל מתמודדת עם חייה האישיים. החיבור עם עינת היה מיידי – היא עמוקה, קשובה, והרגשתי שהיא יכולה להכיל את כל העולמות של הדמות. הסרט מצולם בשומרון, מתוך רצון להציג חיים אמיתיים, פשוטים, ריאליסטיים. הדרך של הסרט הייתה ארוכה ולא קלה, עם עצירות ואתגרים, אבל התמיכה של קרן קולנוע שומרון אפשרה לנו להמשיך ולהאמין, ואנחנו כבר מסתכלים קדימה – גם לסיום התהליך וגם ליצירות הבאות."

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון ויו"ר קרן קולנוע שומרון, אמר: "קרן קולנוע שומרון הוקמה כדי לאפשר לקולנוע הישראלי לספר סיפורים עמוקים, מורכבים ואמיצים – כאלה שלא תמיד מקבלים מקום במרכז הבמה. הסרט 'מְקַוה' נוגע בנקודה רגישה ואנושית מאוד, מתוך כבוד לעולם האמונה ומתוך מבט כן על המציאות. זה קולנוע שמבקש לא רק לבדר, אלא גם לעורר שיח, רגש והזדהות, ואנחנו גאים לתמוך ביצירה כזו".

אסתר אלוש, מנכ"לית קרן קולנוע שומרון, הוסיפה: "הסרט מביא שילוב נדיר של עומק, רגישות ואומץ. זהו סרט שמבקש להאיר מבפנים את ההתמודדות עם טיפולי פוריות בחברה, בלי סיסמאות ובלי פשרות אמנותיות. עבורנו זו בדיוק המהות של הקרן – לאפשר ליוצרים ויוצרות לספר סיפור מורכב, כן ומרגש, ולתת לו גב מקצועי ואמנותי."

הסרט "מקוה" מציג מבט ריאליסטי ועדין על חיים בשומרון ועל נושא אנושי רגיש, תוך שמירה על כבוד לעולם האמונה.