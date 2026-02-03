למרות הדיווחים על משא ומתן בין ארצות הברית לאיראן, כבר ביום שישי הקרוב, איראן ממשיכה בטון מתריס כנגד ארצות הברית. המועצה העליונה לביטחון לאומי של המשטר פרסמה הודעת לעג את נושאת המטוסים האמריקאית באזור.
ההודעה פורסמה על ידי סוכנות "נור" האיראנית, סוכנות ממלכתית המתפקדת רבות כמוציאה לפועל של מסרים מטעם המשטר. בהודעה טענו האיראנים: "נושאת המטוסים לינקולן נסוגה ומתרחקת מאיראן, בקרוב נגלה אם התנועה היא חלק מתרגיל או שמישהו למעלה קיבל את המסר של איראן ו'קיבל שכל' בוושיגנטון".
המסר המזלזל מגיע בזמן שהנשיא האיראני אישר בקולו כי ארצו מתכוונת לנהל משא ומתן עם ארצות הברית, ובזמן ששורה של מדינות ערביות, ביניהן מצרים, קטאר ועוד יקחו חלק במגעים בין ארצות הברית ואיראן בסוף השבוע הקרוב.
בינתיים המשטר האיראני ממשיך בשיגור איומים לכל החזיתות.
בסבב המלחמה הבא... אתם תהיו קורבנות!!! שום דמיון של צה"ל או ארה"ב לא יציל אתכם.13:53 03.02.2026
