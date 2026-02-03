מפקד חטיבת החשמונאים היוצא אל"מ אבינועם אמונה, נפרד מתפקידו בטקס החלפת מפקדים. המפקד החדש שנכנס היום אלוף משנה ש' דיבר בנאומו על תרומת החרדים לצה"ל: "לא כור היתוך, אלא שילוב תוך שמירה על ייחודו של הציבור החרדי"

מפקד חטיבת החשמונאים היוצא, אל"מ אבינועם אמונה, נפרד היום (שלישי) מתפקידו בטקס החלפת מפקדים. במקומו התמנה אל"מ ש' שדיבר בהתרגשות בנאומו על תרומתם של החרדים לצה"ל ועל החשיבות בגיוסם לצבא.

"ברגעים מרגשים אלו, אני מקבל את האחריות על חטיבת החשמונאים. חטיבה חיר"ם חרדית, המהווה בית לציבור החרדי. משימת החטיבה להוביל בשדה הקרב במשימות הכי מורכבות של עם ישראל, ויחד עם זאת לשמור ולהקפיד על שמירת תורה ומצוות ועל צביונה החרדי של החטיבה ולוחמיה", אמר המפקד הנכנס.

לאחר מכן הודה למפקדים ובראשם הרטמכ"ל: "למפקדי הצבא – הרמטכ"ל, מפקד זרוע היבשה וקצין חיל הרגלים וצנחנים ראשי: תודה על האמון ועל שהפקדתם בידי את המשימה הכל כך חשובה הזאת. האמון שאתם נותנים לתהליך, כדוגמת קורס קצינים עצמאי שקורה בתוך המסגרת החטיבתית, הוא אמירה שצה"ל מתכוון שהתהליך הזה יצליח ושילוב הציבור החרדי הוא אמיתי. לא כור היתוך, אלא שילוב תוך שמירה על ייחודו של הציבור החרדי ותרומתו לעם ישראל".

לסיכום אמר: "לוחמי ומפקדי חטיבת החשמונאים היקרים, בחרדה ויראת קודש אני מקבל עכשיו את האחריות על החטיבה. המשימה ענקית, האתגרים גדולים. נעשה את זה ביחד, ובעזרת ד', נעשה ונצליח".

בדברי פרידתו של אל"מ אבינועם אמונה הוא הדגיש גם את חשיבות החטיבה ומשמעות גיוס החרדים לצה"ל: "רוח החטיבה – משימת החשמונאי להוות חומה בצורה אל מול אירוע מתפרץ ומצווה להציל ישראל מיד צר. מקור עוצמתו של החשמונאי בהיותו אדם כללי המחובר לכלל ישראל ויוצא בשליחות הכלל. הרוח המניעה אותו בכל מהותו זו התורה הקדושה וירושלים".